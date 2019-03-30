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Експерт розповів, як обманюють водіїв на СТО

30.03.2019

Експерт розповів, як обманюють водіїв на автосервісах.

Так, він назвав найпоширеніші афери і розповів, як не купитися на махінації хитрющих майстрів і не заплатити гроші за деталі, які вам насправді ніхто не міняв, пише mashyna.

Фахівці в один голос кажуть, що свій автомобіль необхідно оглядати разом з майстром-приймальником. Так, експерт з якості Максим Несміянов розповів про найпоширеніші обманах на СТО.

Перший і найпоширеніший — «у вас тече супорт». Цю фразу чув майже кожен водій на СТО. Дуже часто ділки гаражного ремонту використовують цю махінацію. Ви навіть не помічаєте, як віртуозно вас в цей момент обдурили. Нечистий на руки майстер крадькома бризнув гальмівною рідиною зі шприца. І вуаля – супорт потік. Просто віртуозний фокусник, а не майстер!

Друге — обов’язково вимагайте повернути стару деталь і ні в якому разі не ведіться, якщо вам кажуть: є старі запчастин у відмінному стані, ми можемо вам поставити. Насправді вам ніхто нічого міняти не буде! Протрут ганчірочкою ваш супорт, візьмуть з вас грошей, і всі залишаться задоволені!

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Найпоширеніший вид “накрутки” вартості ремонту – в процесі роботи майстер нібито виявляє у вашому автомобілі кілька серйозних несправностей. В цьому випадку краще відразу звертатися в іншу фірму. Тому вам просто замінять справну деталь на аналогічну. І це ще в кращому випадку! Даний метод найчастіше практикується в сервісах, де є власний склад запчастин.

Будьте пильні при заміні масла — наполягайте на тому, щоб злив масла відбувався за вас і обов’язково проконтролюйте, щоб вам залили штатний масло. Ємність повинна бути розкрита при вас.

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Не поспішайте оплачувати ту чи іншу несправність. Вимагайте, щоб майстер довів вам її несправність. Більш того, запчастину повинна бути демонтована при вас.

І пам’ятайте, що на надійному СТО, водія запрошують на перевірку або діагностику. Іноді безкоштовну. Надають гарантію і дозволяють стежити за ремонтом.

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