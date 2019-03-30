Експерт розповів, як обманюють водіїв на СТО

Експерт розповів, як обманюють водіїв на автосервісах.

Так, він назвав найпоширеніші афери і розповів, як не купитися на махінації хитрющих майстрів і не заплатити гроші за деталі, які вам насправді ніхто не міняв, пише mashyna.

Фахівці в один голос кажуть, що свій автомобіль необхідно оглядати разом з майстром-приймальником. Так, експерт з якості Максим Несміянов розповів про найпоширеніші обманах на СТО.

Перший і найпоширеніший — «у вас тече супорт». Цю фразу чув майже кожен водій на СТО. Дуже часто ділки гаражного ремонту використовують цю махінацію. Ви навіть не помічаєте, як віртуозно вас в цей момент обдурили. Нечистий на руки майстер крадькома бризнув гальмівною рідиною зі шприца. І вуаля – супорт потік. Просто віртуозний фокусник, а не майстер!

Друге — обов’язково вимагайте повернути стару деталь і ні в якому разі не ведіться, якщо вам кажуть: є старі запчастин у відмінному стані, ми можемо вам поставити. Насправді вам ніхто нічого міняти не буде! Протрут ганчірочкою ваш супорт, візьмуть з вас грошей, і всі залишаться задоволені!

Пенсії в Україні кардинально реформують: яких змін чекати

Економіка

Найпоширеніший вид “накрутки” вартості ремонту – в процесі роботи майстер нібито виявляє у вашому автомобілі кілька серйозних несправностей. В цьому випадку краще відразу звертатися в іншу фірму. Тому вам просто замінять справну деталь на аналогічну. І це ще в кращому випадку! Даний метод найчастіше практикується в сервісах, де є власний склад запчастин.

Будьте пильні при заміні масла — наполягайте на тому, щоб злив масла відбувався за вас і обов’язково проконтролюйте, щоб вам залили штатний масло. Ємність повинна бути розкрита при вас.

Не поспішайте оплачувати ту чи іншу несправність. Вимагайте, щоб майстер довів вам її несправність. Більш того, запчастину повинна бути демонтована при вас.

І пам’ятайте, що на надійному СТО, водія запрошують на перевірку або діагностику. Іноді безкоштовну. Надають гарантію і дозволяють стежити за ремонтом.

Раніше Hyser писав про те, що новий Nissan Juke «засвітився» під час випробувань: фото і основні характеристики.

Також Hyser повідомляв, що на українських дорогах помітили страуса: змушував водіїв гальмувати.

Нагадай, що українці зробили з Таврії електрокар: заряду батареї вистачає на 150 км.