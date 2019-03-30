Путін в черговий раз публічно осоромився: насміхаються в Мережі

Президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз викликав шквал насмішок у користувачів Мережі.

Відповідний знімок опублікував російський журналіст Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.

Так Володимир Путін під час візиту в Киргизька місто Бішкек сфотографувався з маленьким хлопчиком, чим викликав безліч насмішок в мережі Інтернет.

На фотографії Путін зображений разом з президентом Киргизії Сооронбаем Жээнбековым і родиною письменника Чингіза Айтматова.

Користувачі Мережі залишили глузливі коментарі.

«Який з них Путін?», «Діма володіє мовою не гірше», «а щоб хтивому дідуганом постійно дітей не лапати і не мацать, ніяк не можна?! А то ненароком слиною захлинеться», «навіщо Путін знову хлопчика цілував в живіт він хворий?», «Ідеальна ілюстрація нашої газової наддержави», — саркастично відреагували користувачі.

До речі, в місті Бішкек Володимира Путіна помітили в лімузині Aurus.

Президента Росії висміяли в соцмережах. У нього запитували, невже президенту РФ нікуди витрачати гроші. Хтось згадав, що автомобіль коштує 12 мільйонів.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заговорили про наступника Путіна. Так, повідомляється, що головному терористові нібито залишилося жити до 6 місяців.

У Мережі з’явилася інформація, що ватажок терористів «ЛНР» Леонід Пасічник смертельно хворий.

«Зараз у Кремлі відбуваються консультації щодо кандидатури наступного ватажка «ЛНР». Розглядається кандидатура Ігоря Плотницького. Жаба повертається?», – сказано в повідомленні.

Також експерт і аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич заявив, що президент Росії Володимир Путін підготував Україні хитру пастку з окупованим Донбасом.

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Експерт також підкреслив, що окупований Донбас може стати бомбою сповільненої дії, яка буде загрожувати всій державності країни.

«Питання в загальних інтересах РФ, а загальні інтереси РФ – посилити вже створилася місцеву ідентичність на окупованих територіях і саме в такому форматі віддати нам Донбас, спочатку фінансово, а потім і політично», — упевнений він.

Тишкевич зазначає, що при поверненні окупованого Донбасу в кращому випадку загрожує припинення зростання економіки України.

«У гіршому разі – ми повернемося до економічного спаду. А далі дивимося, як населення реагує на дуже повільні реформи, і в результаті це переростає в політичну кризу», — заявив Ігор Тишкевич.

Нагадаємо, з’явилися деталі підступного плану Кремля щодо України.

Як повідомляв Hyser, Скабеева нарвалася на критику з-за нової покупки.

Також Hyser писав, що українські зрадники осканадалились в ефірі кремлівського ТБ.