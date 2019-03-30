Корбан і Філатов покинули Україну на час виборів

Бізнесмен з Дніпра Геннадій Корбан вирішив на час виборів виїхати з України. Про це повідомило оточення фінансового монстра, передає «Дніпровський вісник».

Бізнесмен відправився в Ізраїль, де буде перебувати до 15 квітня включно. Там зараз живе його давній діловий партнер Ігор Коломойський. Його пов’язують з кандидатом у Гаранти Конституції України Володимиром Зеленським. Сам Корбан при цьому підтримує іншого кандидата — Анатолія Гриценка.

Цілі невідомі

Градоначальник Дніпра Борис Філатов відправився в Японію. Невідомо, що він там буде робити в цей раз. Про поїздку повідомляють джерела з міськради, передає вищезгаданий «Дніпровський вісник».

Філатов вже не перший раз відправляється в країну Висхідного Сонця. Минулого разу він там продавав частину своєї колекції нецке.

Градоначальник спочатку був на боці Петра Порошенка на поточних виборах. Але в підсумку вирішив відсторонитися і подивитися, хто стане новим Гарантом Конституції.