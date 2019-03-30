Справа «наглядача» Запорізької області кримінального авторитету «Онисима» пішло в суд

29 березня в Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя направлено обвинувальний акт стосовно Євгена Анісімова, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

За даними сторони обвинувачення, у часи злочинного режиму Януковича «Онисим» обкладав даниною підприємців регіону і добував гроші з комунальних підприємств області.

Йому висунули звинувачення за сімома статтями. Так, екс-«наглядача» звинувачують у створенні злочинної організації, присвоєння майна, легалізації злочинних доходів, вимаганні, незаконному поводженні зі зброєю.

Кримінальному авторитету загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Анісімов, якого місцеві журналісти називають «смотрящим» по місту — людиною, через якого збиралася данина з бізнесу, був затриманий 21 жовтня 2013 року в аеропорту «Бориспіль». Затримання відбулося в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

Згодом спеціальне досудове розслідування відносно «екс-смотрящєго» було завершено.