Острів жінок, де немає жінок, продається в Італії

Ізола-делле-Феммине, або «Острів жінок» – це гарний безлюдний острів на північно-заході Сицилії, в провінції Палермо. Колись він був півостровом, але з часом ерозія знищила невеликий перешийок.

Точне походження назви острова не відомо. Згідно з одним припущенням, в XVI столітті тут була жіноча в’язниця. Інша версія грунтується на тому, що в XIX столітті в найближчих районах на материку стався спалах чуми, і здорових жінок і дітей відправили на прибережний острів до закінчення хвороби. Також існує легенда про те, що в давнину 13 турецьких дівчат вигнали з їх сімей і шторм прибив човен до острівця, де вони й жили до кінця своїх днів.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

В даний час острів з напівзруйнованою вежею XVII століття заселений і належить одній з відомих італійських сімей. Коли-то власники приїжджали сюди відпочивати, але тепер у них немає на це ні часу, ні бажання. І щоб не платити податки за вже непотрібну землю, «наповнююча исолотто», тобто «острівець» (як його величають сицилійці) вирішили виставити на продаж.

Початкова ціна становила 3,5 млн євро, але покупець не знайшовся, і продавець знизив її до 1-3 млн євро. Виторгувати дешевше, ніж 1,1 млн, навряд чи вийде, а от на двох цілком можна зійтися.

Власники упевнені, що при вмілому управлінні острів чекає велике майбутнє. Він може стати елітним приватним маєтком або туристичною визначною пам’яткою. А в разі, якщо буде придуманий цікавий проект, можна отримати субсидії та податкові пільги від ЄС.

Крім вежі, яка в давнину була частиною укріплень для захисту узбережжя Сицилії від набігів сарацинських піратів, на острові збереглися руїни давньогрецьких і римських погребів і резервуарів для збору дощової води. З вершини вежі відкривається чудовий панорамний вид на сусідні острови.

Місто Ізола-делле-Феммине, що лежить навпроти острова і названий на честь нього, налічує близько 7 тисяч жителів.

За матеріалами National Geographic.

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