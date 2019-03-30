Ігнорування виборів – є ніщо інше як символ соціальної шизофренії, – Кенигштейн

Один раз напишу про вибори. Щиро вважаю, що ігнорування виборів – є ніщо інше як символ соціальної шизофренії. Це коли люди примудряються одночасно вірити в кілька взаємовиключних і часто в рівній мірі абсурдних речей.

Сидіти на дивані і скаржитися на безпросвітну життя, але при цьому, в день виборів – просто не піти голосувати, вважаючи за краще звалити за місто. Сумно зітхати, що один голос нічого не вирішує, але дати можливість проголосувати за міцних господарників легіону старих хрычей і тіток. Не йти голосувати, висловлюючи протест проти системи, забуваючи, що системі байдужий цей протест, бо єдина мова, яку вона розуміє – це активний вчинок. Голосніше за всіх кричати про підтримку улюбленого кандидата, але тихо пропустити день виборів, пославшись на відсутність вибору.

Ну і самий популярний у народі: “Я не піду голосувати, тому що я торгую на базарі (малюю мокап у своєму рекламному агентстві – без різниці), а неділя – базарний день”. Настільки популярне, що вже можна спокійно вважати поважною причиною. Власний бізнес – справа свята. Проте подумайте про те, що якщо ви не підете голосувати сьогодні, то завтра, в силу різних причин, можете залишитися без цього бізнесу. Я через це вже пройшов.

Ідіть і голосуйте. Голосуйте, голосуйте проти. Але не сидіть вдома.