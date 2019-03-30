Французька весна 2019

Французька весна триватиме місяць, до 30 квітня, і об’єднає десятки різних подій та заходів. Його головна тема цього року — колір. Ідея організаторів у тому, що колір відображає наші емоції і надає виразність мистецтва.

Фестиваль відкриється на Софійській площі в Києві масштабним шоу «Садівниця Мю і кінематика флюїдів» від колективу Transe Express. Це «повітряна феєрія», в якій змішуються музика, візуальні образи та акробатичні трюки.

Крім «Садовницы Мю», одне з головних подій майбутнього фестивалю — концерт камерного складу одного з найкращих оркестрів світу — секстету «Музиканти Лувру» в Харкові. У програмі автентична французька музика бароко.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Вечірня вулична вистава з гігантськими ляльками «Три тотема» від компанії Les Quidams, який пройде в Запоріжжі (18 квітня), на Дніпрі (19 квітня) і Харкові (20 квітня), вразить і дорослих, і дітей.

У Києві відбудеться гала-концерт, в якому солісти балету Паризької опери» Франсуа Алю і Елеонор Болак виступлять разом з українськими танцівниками Анастасією Шевченка, Катериною Ханюковой і Микитою Сухоруковим.

В рамках фестивалю французькі художники створять три мурала — у Києві, Львові та Рівному. Мурал на стінах київської школи №106 створить художник GoddoG. Один з майстрів французького мистецтва графіті Marko93 створить два мурала у Львові та Рівному, а також проведе майстер-клас по світловому графіті.

У числі заходів також: концерти французького джазового піаніста і композитора Тьєррі Майяра, ансамблю сучасної музики Alternance, струнного квартету Danos, спільний концерт Тріо Венсана Буржекса (французького піаніста і композитора) і українського джазового біг-бенду Drum Art Big Band Олексія Викулова.

Любителі кіно зможуть побачити найкращі французькі фільми в рамках «Фестивалю допрем’єрних показів», «Довгі ночі короткого метра», ретроспективи фільмів з музикою Мішеля Леграна «Шарман Легран».

Літературна програма передбачає зустріч з письменниками: Жан-Філіпом Арру-Віньо (пише для дітей) і Сільві Граннотье (автор детективів).

Гастрономічна частина програми включає майстер-клас в одеському ресторані Bernardazzi, лекцію про французької випічки в Харкові і чемпіонат з кондитерського мистецтва.

Повну програму фестивалю «Французька весна 2019» дивіться на сайті Французького інституту в Україні.

Раніше «Навколо Світу. Україна» публікував афішу подій квітня 2019.

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