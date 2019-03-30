Арештована в США росіянка Бутини проситься в РФ, обвинувачення не проти

У США в день початку оголошення вироку по справі росіянки Марії Бутиной остання попросила депортувати з території держави. Вона і її адвокати звернулася до суду з відповідним клопотанням. Підтримала їх і сторона звинувачення. У тому випадку, якщо громадянку РФ засудять на термін, менший від того, що вона вже відбула, то в кінці квітня вона зможе опинитися на батьківщині.

В суд столичного округу Колумбія документ спрямований на 12 сторінках. Серед них — проект постанови про депортацію Бутиной і лист від імміграційної служби.

Громадянка РФ зазначила, що відмовляється від своїх прав на захист від вислання з США. Її статус їй зрозумілий. Депортують її як іноземця, задіяного у кримінальній діяльності, підриває національну безпеку.

Вона заявила, що не боїться зіткнутися в країні-агресора з переслідуваннями і не збирається повертатися в Америку без дозволу.