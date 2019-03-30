Нападник збірної Італії потрапив в аварію

Його автомобіль зіткнувся з мотоциклом.



Нападаючий збірної Італії і футбольного клубу “Фіорентина” (Флоренція) Федеріко К’єза потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Інцидент стався в п’ятницю у Флоренції. Наголошується, що автомобіль, за кермом якого був 21-річний футболіст, зіткнувся з мотоциклом. Сам гравець в результаті події не постраждав, а мотоцикліст був доставлений в лікарню.

У поточному сезоні К’єза провів за “Фіорентину” 31 матч у різних турнірах, в яких забив 12 м’ячів і зробив вісім результативних передач.