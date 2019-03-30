Заробітчани за рік здійснили переказів в Україну на $11 мільярдів — НБУ

Обсяг приватних грошових переказів в Україну в 2018 році склав $10,888 мільярда, що на 17,5% вище показника за попередній рік.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, найбільший обсяг приватних грошових переказів в Україну надходить з Польщі, Росії, США, Чехії та Італії.

Третина перекладів припадає на Польщу, і в порівнянні з показником попереднього року обсяг надходжень із цієї країни зріс на 16,4% — до 3,626 мільярда грн.

Далі в переліку країн, з яких надходить найбільший обсяг переказів, знаходиться Росія, однак надходження з цієї країни скоротилися на 26,6% — до $948 мільйонів в цілому за минулий рік.

На наступній позиції США. Обсяг переказів з цієї країни в минулому році зріс на 28,1% — до $870 мільйонів. Обсяг переказів з Чехії в минулому році виріс майже в 2 рази — до $846 мільйонів, з Італії — на 9,8% — до $492 мільйонів.

Також, раніше, економіст Олександр Охріменко повідомив, що в минулому році грошові перекази в Україну від заробітчан виросли не до $20 мільярдів.