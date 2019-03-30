У Канаді зняли фільм на самому складному мовою в світі

Картину під назвою SGaawaay K’s uuna, яке перекладається як «Вістрі ножа», вперше покажуть у квітні у Великобританії. Стрічка буде супроводжуватися англійськими субтитрами.
Картина, дія якої розгортається в XIX столітті на острові Хайда-Гуай, заснована на міфі народу хайда про людину, що зазнав корабельної аварії. Після цього він настільки ослаб, що їм оволоділи надприродні сутності.
Експрес-інформація по країні
Канада – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Оттава
Найбільші міста: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі, Оттава, Вінніпег
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 9 984 670 км2 (2-я в світі)
Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)
Офіційні мови: англійська, французька
Релігія – християнство
ІЛР – 0,913 (9-я в світі)
ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)
Валюта – канадський долар
Межує з США
Мова хайда вважається изолятом — тобто таким, який не входить ні в одну мовну сім’ю. Занесений в Книгу рекордів Гіннесса як однин з найбільш складних мов у світі, так як в ньому використовується 70 префіксів.
Фільм Эденшоу знятий на двох діалектах хайда, північному і південному. Щоб зіграти в картині, акторам довелося заучувати слова зникаючого мови. За словами режисера, фільм важливий для збереження хайда. «Я знаю, що якщо ситуація з нашою мовою зайшла так далеко, то за статистикою він повинен незабаром зникнути. Але ми не готові це прийняти», — сказав Эденшоу.
Режисер додав, що в XIX столітті чисельність хайда різко скоротилася через вірус віспи та інших захворювань. Зараз чисельність народу становить близько 3 тисяч осіб.
ЮНЕСКО оголосила 2019-й роком мов корінних народів для «збереження, підтримки та просування їх по всьому світу».
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в інтернеті рятують нанайський мову.
За матеріалами Birdinflight
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