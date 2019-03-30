Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжили ще на рік

Постійна рада ОБСЄ продовжив мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні ще на один рік.

Про це йдеться на сайті організації. Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав рішення Постійної ради ОБСЄ про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії в Україні (СММ) ще на один рік, і закликав до подальшої підтримки міжнародних спостерігачів і національного персоналу на місцях, – зазначено в повідомленні.

Діючий голова нагадав, що СММ була уповноважена встановлювати факти конкретних інцидентів і повідомляти про них, у тому числі про можливі порушення основних принципів ОБСЄ, на всій території України.

“Спостерігачі – це очі і вуха організації, так і всього міжнародного співтовариства, і вони безпосередньо сприяють запобіганню подальшої ескалації”, – зазначив Лайчак.