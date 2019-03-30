З’явилися компанії, де можна замовити ідеальних подружжя, друзів і навіть батьків.

У ХХІ столітті можна купити їжу, не виходячи з дому, замовити одяг з іншої частини світла і, якщо дозволяють фінанси, навіть придбати собі нові красиві ніс або груди. Ще років сто тому це ніхто б не повірив. Так само, як і ми зараз не віримо, що дружбу, любов і щастя можна купити за гроші. Але що, якщо ми скажемо вам, що все це вже можна отримати хіба що не в подарунковій упаковці?

«До чого дійшов прогрес».

Як взяти одного напрокат?

Уявіть ситуацію: ви їдете в іншу країну самостійно, без допомоги туристичні агенції та екскурсій «під ключ», але при цьому горите бажанням пізнати іншу культуру, пройти незаяложений маршрутами і, може бути, навіть познайомитися з тим, що приїжджим зазвичай не показують. Звичайно, можна провести ретельну підготовку, перерити купу ресурсів, скласти детальний план. А можна просто… взяти в оренду місцевого одного.

Сервіс за наймом друзів чимось нагадує сайти знайомств: ви вивчаєте анкету, вибираючи майбутнього компаньйона по фото, мови та інтересам. Відмінність тільки в тому, що тут вказується приблизна програма розваг і ціна за півдня або за день. Іноді бувають дуже вигідні знижки.

Безперечно, це зручний і бюджетний гід для іноземців, обіцяє навіть більше вражень, ніж стандартна турпоїздка. Але можна взяти одного напрокат в своїй же країні?

Без проблем, якщо ви живете в Японії, Канаді або США в цих країнах подібна послуга отримала широкий розмах. Якщо вам не з ким випити чашку кави чи ніхто з ваших «непокупных» друзів не хоче скласти вам компанію на курси макраме, ви можете найняти більш зацікавленої приятеля з погодинною оплатою.

Однак майте на увазі: Скотт Розенбаум (Scott Rosenbaum), засновник сервісу Rent A Friend, підкреслює, що мова йде виключно про платонічних, компанійських відносинах. Якщо ви шукаєте щось більше, варто звернутися до інших компаній. Також не варто розраховувати на повноцінну психологічну допомогу у скрутній життєвій ситуації: її може надати тільки відповідний спеціаліст.

Як придбати ідеальну сторінку в соцмережах?

Якщо власні типові селфи втомили навіть вас, якщо синдром втрачених можливостей став хронічним або якщо вам терміново потрібно показати колишньому, який скарб він упустив, — приблизно $ 70, дві години і кілька акторів вирішать ваші проблеми.

Японська компанія Family Romance розуміє, як складно відчувати себе щасливим в століття соцмереж. Здається, всі веселяться на якомусь нескінченному святі життя, на який вам так і не вислали запрошення. Втім, яка різниця, якщо можна придумати власний сценарій події, замовити відповідних за віком і зовнішність акторів, вибрати місце і атрибути і опублікувати кілька ідеальних фото?

Компанія з усією делікатністю підходить до питань конфіденційності, так що ніхто не дізнається, що тієї божевільної вечірки ніколи не було, а найдальшої точки вашого захоплюючого відпустки виявилася власна кухня.

Як придбати ідеальне життя?

Отже, ви можете придбати друзів, заздрість і інтерес знайомих, але чи цього достатньо, щоб забезпечити собі ідеальну життя? А що, якщо одного разу ваші реальні знайомі захочуть познайомитися з тими, хто, судячи з фото і розповідями, роблять ваше життя настільки насиченою?

Тільки не хвилюйтеся: у вже згаданій Family Romance неодмінно знайдуться актори, які із задоволенням виконають роль вашого ідеального друга, чоловіка, дитини або батька. Загалом, кого завгодно, якщо тільки це не пов’язано з інтимними послугами або порушенням закону.

Ісії Юїті (Ishii Yuichi), засновник Family Romance, маючи під початком близько 800 акторів, і сам виконує ролі. Його перший досвід не був вдалим: знайома мати-одиначка попросила його прикинутися батьком дитини, щоб записати того в дитячий сад. В Японії вкрай суворо ставляться до неповним сім’ям, і жінка постійно стикалася з безліччю труднощів. Тоді Ісії не був достатньо переконливим, але подібна несправедливість наштовхнула його на думку про своєрідний акторський бізнесі.

Зараз Ісії справляється з роллю батька набагато більш професійно: так, вже 4 роки він піклується про 12-річній дівчинці, одинока мати якої найняла його, щоб захистити дитину від принижень в школі.

Контракт з клієнтом може бути оборудкою довжиною в життя: цілком імовірно, що пізніше Ісії доведеться бути присутнім на весіллі, а згодом навіть стати щасливим дідусем. «У нас є правило: один актор може „вести“ одночасно не більше 5 сімей. І справа не тільки в безпеці. Клієнт завжди замовляє ідеальний образ. А його неймовірно важко підтримувати», — говорить Ісії.

https://drumsmen.livejournal.com/17710651.html