ФБР створює агентів по боротьбі з кіберзлочинцями

ФБР буде переучувати працівників.



Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США буде навчати своїх співробітників для боротьби з кіберзлочинністю. Про це повідомила в п’ятницю газета The Wall Street Journal.

За інформацією видання, ФБР почало найбільшу трансформацію після терактів 2001 року з метою перенавчання тисяч співробітників щоб переорієнтувати їх на боротьбу з кіберзлочинністю. На такий крок керівництво пішло в світлі зростаючого числа кібератак, спонсорованих іноземними противниками і спрямованих проти представників американського) бізнесу або національних інтересів”.

Газета в тому числі наводить слова неназваних “високопоставлених співробітників” ФБР, які заявили, що мова йде, зокрема, про Російське втручання у вибори, а також про крадіжки в киберпространств з боку Китаю.

У грудні минулого року ця ж газета повідомила про те, що хакери, пов’язані з КНР, за останні півтора року значно посилили спроби кібератак на електронні системи компаній-підрядників ВМС США. Як зазначало видання, хакерам ймовірно вдалося викрасти засекречену інформацію, що має відношення до новітніх військових технологій США.