Бігла через дорогу на червоне світло: в центрі Миколаєва тягяч з цистерною збив жінку

Вдень у суботу, 30 березня, на вул. Пушкінській у Миколаєві сідельний тягач Renault з цистерною на напівпричепі збив жінку.

За словами водія фури, він повертав з вул. Великій Морській на вул. Пушкінську в напрямку Інгульського мосту і їхав на дозволяючий сигнал світлофора. В цей момент дорогу справа наліво по ходу руху автомобіля почала перебігати жінка. Від удару жінка впала і вдарилася головою об асфальт.

Прибула бригада «швидкої» надає допомогу постраждалим на місці події. Попередньо у неї черепно-мозкова травма.

В результаті ДТП утворився автомобільний затор по вул. Пушкінською в напрямку Інгульського мосту. Рух тролейбусів №6 і №9 заблоковано.