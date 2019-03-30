День тиші: у Києві висять білборди, стилізовані під рекламу кандидатів, — ЧЕСНО

В день, коли заборонена політична агітація, в столиці розміщено білборди без згадки імен кандидатів, але з їх передвиборними гаслами.

Така реклама з’явилася на вулицях столиці кілька днів тому. На приховану агітацію звернули увагу активісти громадського руху «ЧЕСНО».

У різних районах столиці розташована реклама, що нагадує агітацію лідерів президентської гонки – Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко. Розміщена вона зазвичай на тих же площах, на яких раніше перебувала реклама того чи іншого кандидата в президенти.

Першими змінювати зображення перед самими виборами почали у Порошенка. Офіційну марковану рекламу «Кандидатів багато – президент один» замінили виконаної в тому ж стилі «Думай».

Аналогічна ситуація з рекламою Тимошенко. «Україна обирає зміни» замінили виконаних в тому ж стилі «Міняй».

Формально розміщення в день тиші таких гасел не є порушенням законодавства. Але на нових білбордах немає вихідних даних. «Швидше за все, ця реклама оплачувалася не з виборчих фондів, а отже, невідомими є походження коштів і обсяг витрат на установку цієї реклами спеціально до дня тиші та дню виборів», – сказав провідний аналітик з питань партійних фінансів руху «ЧЕСНО» Ігор Фещенко.

За законом рівно опівночі 30 березня в Україні настав так званий ” день тиші. У цей день заборонена будь-яка передвиборна агітація, зокрема, зовнішня реклама. Всі вуличні рекламні площини повинні бути очищені від плакатів з прізвищами кандидатів у президенти та їх фото.