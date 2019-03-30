Смертельна аварія на Північному мосту в Києві: водій помер у лікарні

Вночі 30 березня в Києві на Північному мосту сталася аварія зі смертельним результатом. Subaru на швидкості влетів у стовп, з-за чого один з пасажирів помер на місці. Незабаром стало відомо, що водій авто, якого госпіталізували, теж помер в лікарні від отриманих травм.

Водія авто і другого пасажира Subaru забрала «швидка». На жаль, чоловік, який був за кермом, помер вранці. За життя другого пасажира борються медики.

Трьох людей з авто вирізали рятувальники. Одного з пасажирів не вдалося врятувати. Загиблим виявився чоловік близько 30 років. Іншого пасажира і водія госпіталізували у важкому стані.