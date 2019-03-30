Катували і винесли цінності: Під Одесою в елітному селищі вбили власника антикварних салонів

В елітному селищі під Одесою «Сосновий бір» вбили чоловіка власниці салонів антикваріату.

У момент вбивства 62-річного чоловіка його дружина перебувала у від’їзді. Будинок знаходиться далеко від інших будинків. Вбивці пробралися в дім і відключили сигналізацію. Перед вбивством загиблого катували.

З будинку було викрадено велику кількість коштовностей.

Його тіло було знайдено покоївки. На місці працюють поліцейські і керівництво поліції області.

Селище «Сосновий берег» займає площу 100Га з набережної довжиною в 2 кілометри. Територія селища закрита і знаходиться під охороною.