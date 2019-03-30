Під Авдіївкою внаслідок обстрілу поранений боєць ЗСУ

Російські окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.

Один поранений військовослужбовець. Про це заявив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Від початку цієї доби станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднання єднаних сил зафіксовано один ворожий обстріл з боку російсько-окупаційних військ”, – поінформував Мотузяник. Зокрема, він зазначив, що про 10.20 окупанти відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ на підступах до Авдіївки. “Обстріл вівся зі сторони н. п. Спартак і тривав близько двадцяти хвилин”, – сказав речник Міноборони.

За його словами, за попередньою інформацією, від початку цієї доби один український військовослужбовець зазнав поранень. Нині ситуація перебуває під повним контролем підрозділів Об’єднання єднаних сил, запевнив Мотузяник.