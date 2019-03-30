В особняку Львова знайшли понівечені тіла двох жінок

У Львові в приватному житловому будинку виявили тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.

Як поінформували УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполиции у Львівській області, в поліцію 29 березня надійшло повідомлення від чоловіка про те, що протягом тривалого часу він не може вийти на зв’язок зі своїми родичами, які проживають у приватному будинку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти, кінолог, а також працівники інших служб.

В будинку були виявлені тіла родичок заявника – двох львів’янок у віці 62 і 82 років зі слідами насильницької смерті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У свою чергу координатор громадської організації «Варта-1», який співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що тіла 82-річної жінки та її 62-річної доньки виявили в особняку на вул. Сміливих, 7 (неподалік від центральної частини міста).

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, за попередніми висновками експертів, тіла жінок пролежали в будинку близько двох тижнів і вже почали розкладатися.