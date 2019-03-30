У Києві чоловік зарізав свого гостя

Поліція Києва завершила досудове розслідування вбивства, яке сталося в столиці на вулиці Андрія Малишка. Тоді підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кілька разів вдарив друга ножем.

Тепер 54-річному жителю Києва загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вбивство сталося в кінці листопада 2018 року. Тоді жінка повідомила в поліцію про те, що в під’їзді виявила закривавлене тіло чоловіка. На місце інциденту одразу виїхала слідчо-оперативна група району та головного управління поліції.

Зловмисником виявився 54-річний чоловік, який був співмешканцем заявниці. Пізніше правоохоронцям стало відомо, що перед інцидентом чоловіки розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, в ході якого, чоловік вдарив 36-річного гостя кілька разів ножем у потилицю і шию.

Співробітники Дніпровського управління поліції завершили досудове розслідування і повідомили чоловікові про підозру у вбивстві. Тепер йому загрожує до 15 позбавлення волі відповідно до частини 1 статті 115 (умисне вбивство) КК України.