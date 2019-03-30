У Німеччині затримали десять підозрюваних у тероризмі

Всі затримані – ісламісти.



Десять осіб були затримані за підозрою в тероризмі після проведення німецькою поліцією антитерористичного рейду у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Баден-Вюртемберг.

Злочинців підозрюють у плануванні дій, які загрожують безпеці держави. Характер і точна мета планованої атаки невідомі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція виявила склади вибухівки в Ессені і Баден-Вюртемберзі.

Відомо, що один з підозрюваних є громадянином Таджикистану, національності дев’яти інших осіб не повідомляються.

В даний час поліція розслідує їх зв’язки з бойовиками ИГИЛ.