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У Німеччині затримали десять підозрюваних у тероризмі

30.03.2019

В Германии задержали десять подозреваемых в терроризмеВсі затримані – ісламісти.

Десять осіб були затримані за підозрою в тероризмі після проведення німецькою поліцією антитерористичного рейду у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Баден-Вюртемберг.

Злочинців підозрюють у плануванні дій, які загрожують безпеці держави. Характер і точна мета планованої атаки невідомі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція виявила склади вибухівки в Ессені і Баден-Вюртемберзі.

Відомо, що один з підозрюваних є громадянином Таджикистану, національності дев’яти інших осіб не повідомляються.

В даний час поліція розслідує їх зв’язки з бойовиками ИГИЛ.

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