Ліві на тлі Венесуели

Мало у кого виникає питання, чому російська політична система, будучи вкрай правої по суті, так переймається долею «боліваріанського соціалізму».

Події у Венесуелі і навколо неї залишаються топовою темою світових та російських ЗМІ. Певна стабілізація внутрішньополітичної ситуації в цій країні, в тому вигляді, в якому вона склалася зараз, коли після масових протестів президент Ніколас Мадуро зумів утриматися у своєму кріслі, а його головний опонент Хуан Гуайдо продовжує бути головою опозиційного парламенту, відкладаючи терміни повалення влади на початок квітня, знову може бути порушена вже зовнішніми акторами.

На початку тижня стало відомо, що у Каракас прилетіли два російських літаки зі ста військовими на борту, під керівництвом ні багато ні мало — начальника Головного штабу Сухопутних військ РФ Василя Тонкошкурова. Крім «живої сили» літаки привезли 35 тонн якогось вантажу.

Президент США Дональд Трамп відреагував на цю звістку майже миттєво, заявивши, що «Росія повинна піти звідти» і що для цього «всі можливі варіанти». Віце-президент Майк Пенс, який разом з Трампом брав участь у зустрічі в Білому домі з дружиною Гуайдо Фабіаною Розалес, додав, що «Сполучені Штати розглядають прибуття на цьому тижні російських військових літаків до Венесуели як явну провокацію».

Різко проти виступила і Організація американських держав. «Генеральний секретаріат ОАД відкидає недавнє військове проникнення Росії на територію Венесуели, яке не було дозволено Національною асамблеєю, як того вимагає конституція Венесуели», — сказано в її заяві.

Москва відповідає на ці заяви очікувано. Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що візит російських військових в цю латиноамериканську країну проходить «в рамках нормальних відносин» з її законним урядом». Речник російського Мзс Марія Захарова також сказала, що «російська сторона нічого не порушувала — ні міжнародних домовленостей, ні внутрішнього законодавства Венесуели», а заодно закликала американців вивести свої війська з Сирії.

Поки йшла ця російсько-американська пікіровка на найвищому рівні, і відносини між двома державами знову різко загострилися, в Москві, майже в той же самий час пройшла дискусія, організована клубом «Діалог» та Молодіжним університетом сучасного соціалізму (МУС). Її тема була визначена наступним чином: «Політична криза в Венесуелі: причини і перспективи вирішення». В анонсі заходу пафосно повідомлялося: «Зараз, коли в більшості країн континенту повернули собі владу сили реакції, Боліваріанська Республіка залишається одним з останніх обложених бастіонів соціалізму».

Що виступили в дебатах директор ІГСО Борис Кагарлицький і професор МДУ Олександр Бузгалін визнали певні помилки, зроблені керівництвом Венесуели і поскаржилися, що воно, загалом, мало прислухається до порад різноманітних експертів, якими б соціалістами вони ні були. За словами Кагарлицького, кубинці закликали венесуельців не повторювати їх помилок, але цей рада в підсумку так і не був почутий боліваріанським керівництвом.

Загалом розмова про те, чи є соціально-економічна і політична система сучасної Венесуели соціалізмом, а якщо це соціалізм, то який, російських, та й не тільки російських лівих цікавить мало. Їм не до цього. Тут згадується відомий анекдот, де дослідники в якості експерименту послідовно замикали в кімнаті з підвішеним у стелі бананом мавпу, а потім прапорщика. Мавпа кілька разів стрибнула за фруктом, а потім взяла палицю і збила банан. Прапорщик ж продовжував стрибати, хоча очевидно не діставав до банана. Дослідники ввійшли в кімнату і порадили йому подумати. «Чого думати-то? Стрибати треба!» — відповів той.

Так от, російські ліві йдуть по стопах цього прапорщика. У них немає часу на те, щоб подумати, які саме цінності вони захищають у Венесуелі або, скажімо, чому російська політична система, будучи вкрай правої по суті, так стурбована то долею «боліваріанського соціалізму», то підтримкою династії Асадів в Сирії. Чого думати? Підтримувати треба…

Виступила на заході член ЦК однією з численних «лівих» партій, які мають у своїй назві відсилання до комунізму (Об’єднана комуністична партія), Дарина Мітіна, яка, за її словами, регулярно буває у Венесуелі і позиціонує себе як «класичну марксистку», розповіла цікавий факт. А саме, що в цій країні лише 15-20 відсотків власності є державною.

Автор цих рядків зауважив на це, що якщо вже бути марксистами, то за Марксом один соціально-економічний устрій відрізняється від іншого формою власності. А значить велике питання, чи є «боліваріанський соціалізм» — соціалізмом. Так, Маркс не вважав, що одержавлення всіх засобів виробництва само по собі призводить до соціалізму.

Ще у своєму «Маніфесті комуністичної партії» він писав, що подібні заходи самі по собі «економічно здаються недостатніми і неспроможними, але які в ході руху переростають самих себе і неминучі як засіб для перевороту в усьому способі виробництва.»

Якщо після майже 20 років «боліваріанського соціалізму» в руках громади знаходяться тільки 15-20 відсотків власності, то в чому ж полягає цей соціалізм? І, так, в чому полягає «марксизм» таких «марксистів»? В даному випадку, це питання навіть не до нинішніх керівників Венесуели, а до російським соціалістам, що закликає до підтримки режиму Мадуро…

Втім, судячи з виступу Мітіної, у неї є відповідь на питання, в чому суть «боліваріанського соціалізму». Вона розповіла про різних соціальних програмах, що реалізуються у Венесуелі. Тут і безкоштовні освіту і охорону здоров’я. На вулицях безліч дітлахів з брекетами — стоматологічна допомога тут теж безкоштовно.

Тут можна згадати, що Уго Чавес побудував у Венесуелі 100 тисяч будинків для бідних сімей. Все це чудово. Однак різні соціальні програми в першій половині ХХ століття проводили і фашистські режими у Німеччині та Італії. Гітлер, наприклад, майже повністю ліквідував безробіття, при ньому був прийнятий трудовий кодекс, який захищав найманих працівників від свавілля роботодавців. Муссоліні за державний рахунок осушував болота і безкоштовно роздавав землю дрібним фермерам.

Вважати у зв’язку з цим нацистську Німеччину і фашистську Італію соціалістичними державами? Думаю, що ні. А якщо так, то інакше, як реакційним такий соціалізм назвати не можна. І не тільки через етнічного геноциду, що проводилося в Третьому рейху, політичні репресії в обох цих режимах. Не тільки за диктатури однієї партії і персональних диктатур вождів.

Реакційним такий «соціалізм» (а вірніше, все-таки державний капіталізм) є й тому, що той самий «безпосередній виробник», тобто більшість найманих пролетарів міста і села, звільненням яких були так стурбовані класики марксизму, і в фашистській Італії, і в нацистській Німеччині, і в Радянському Союзі, і в нинішній Венесуелі не стали господарями засобів виробництва. А стало бути, не стали господарями і всієї своєї життя за рамками цього виробництва. Вони, як були, так і залишаються, в тому числі і в сучасній Венесуелі, найманими рабами.

Іншими словами, головну проблему сучасного суспільства — відчуження безпосередніх виробників від засобів виробництва, а значить і від політичної влади, всі ці социализмы ХХ і XXI століття, в лапках і без, не вирішили.

Сучасні ліві якщо і розуміють цю ключову теоретичну і практичну проблему нинішнього і минулого соціалізму, то намагаються не акцентувати на ній увагу, оскільки не знають (а підспудно, можливо, бояться) її рішення. Замість цього вони підтримують рідну імперіалізм у всіх його починаннях, вважаючи за краще не думати про те, що всі його дії обумовлені виключно інтересами великого капіталу.

Щоб знайти хоч якесь виправдання цій своїй позиції, вони кажуть, що «завжди на боці тих, хто слабший». Блискуча позиція для «марксиста» і «соціаліста». Середньовічний теократичний режим талібів в Афганістані або схожий на нього режим терористів з «Ісламської держави» (забороненого на території РФ), безумовно слабкіше американського імперіалізму. Хіба це підстава підтримувати настільки печерні альтернативи капіталізму! І це при тому, що і Маркс, і Енгельс неодноразово писали, що капіталізм, незважаючи на всі його недоліки (яких сьогодні, зауважимо, що в розвинених країнах набагато менше, а переваг набагато більше, ніж 150 років тому), однозначно більш прогресивний лад, ніж всі попередні формації.

У тому ж сучасному Афганістані війська США, які керувалися інтересами певної частини великого американського капіталу, пов’язаного з військово-промисловим комплексом, тим не менш, принесли на своїх багнетах в цю країну демократичну політичну систему, світську освіту і рівні права для жінок. У зв’язку з чим для будь-якого дійсно лівого, прогрессистски мислячої людини вибір між імперіалізмом американців і середньовіччям талібів однозначна.

Ну і зовсім вже ні для кого з російських лівих, які підтримують інтереси вітчизняного сировинного капіталу у Венесуелі, цікава подробиця — більшість депутатів опозиційного парламенту в цій країні представляють різні течії соціалістів. Але до того нашим «лівим»? Чого тут думати? З американським імперіалізмом боротися треба!