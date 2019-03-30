Плата за амбіції

За бомбардування Белграда ми будемо намагатися розквитатися і через десяток років, коли Сербія вже вступить в ЄС і в НАТО, забувши про образи минулого заради майбутнього. Нам же в минулому затишніше тішити образи.

Сто років тому Росія заплатила за амбіції сербів, ну і чорногорців, хоч мало хто про них пам’ятає, але феномен впливу «чорногорських княжен» на політику і настрої російського імператорського двору краще не недооцінювати.

Заплатила мільйоном з гаком життів своїх мужиків, кількома сотнями тисяч померлих у хаосі чотирирічної війни на своїй території мирних жителів, розпадом держави і подальшою кровопролитною громадянською війною. Все це в цілому понесло, підозрюю, сильно більше народу, ніж проживало в ті часи на Балканах.

Зараз, у світлі югославських спогадів двадцятирічної давності і ламають руки «патріотів», гадающих, який би ми могли дати відсіч Заходу, якщо б у правителів проявилася тоді «політична воля», хочеться запитати у наших «яструбів» — скільки б російських солдатів ви знову погодилися покласти за «братушек»? Ви ж цілком серйозно, нехай і в минулому часі, обговорюєте військове зіткнення з блоком НАТО? І гордо повторюєте, що вже тепер, якщо станеться з кимось із наших союзників щось подібне, шансу «відповісти» не пропустіть? Так скільки сотень, тисяч, десятків тисяч життів співвітчизників варто ваш престиж, пафос, геополітичні амбіції? І найголовніше, заради чого?

Давайте відверто, хіба нами тоді не скористалися дві країни, одна з яких прямо жила на російські субсидії, зустрічно поставляючи до царського двору дочок чорногірського государя у вигляді наречених, інша ж, трохи менш залежна, так само неабияк спекулювала на умовному етнічному і релігійному спорідненість, щоб отримати потужне військове прикриття і важіль проти опонентів?

Їх інтерес очевидна — гроші, військовий і дипломатичний парасольку, шанс збільшити, подвоїти території і створити міні-імперії. У чому був інтерес Росії? Приємне відчуття, коли хтось визнає тебе своїм сателітом і кланяється «білому царю»? Горезвісні вигоди торгівлі виявилися мізерними і непорівнянними від втрат, навіть якщо б війна закінчилася успішно. Перша Світова і економічно, і психологічно підірвала навіть переможниць, на зразок Франції і Британії, так само б вона обійшлася і з Росією, якщо б та зуміла дотягнути до переможного Версаля.

Територіальні придбання, серйозно? У вигляді Галичини з горезвісними бандерівцями і українським націоналізмом, Західної Вірменії, Північного Ірану і Проток? Скільки б нам вдалося утримати їх і скільки б проблем вони створили? Навіть Сербія і не змогла зберегти свою маленьку імперію, в результаті надорвавшись.

Так заради чого варто було воювати тоді, сто років тому, підтримуючи країну, яка явно створила казус-беллі, руками своїх спецслужб убивши спадкоємця престолу сусідньої могутньої держави? Війна все одно була б неминучою? Можливо, хоча історія не терпить умовного способу. Але якби вона почалася через кілька років, а тоді кожен рік був важливий з-за переозброєння армії, можливо, і жертви виявилися б менше, і результат не таким сумним?

А саме головне — заради чого все це намагатися повторювати? Заради престижу і образи, щоб стати великими сербами, ніж самі серби?

Підозрюю, бомбардування Белграда ми будемо пестити, і намагатися за них розквитатися, і через десяток років, коли Сербія вже вступить в ЄС і в НАТО, забувши про образи минулого заради майбутнього. Нам же в минулому затишніше тішити образи. Тому що так простіше.

І ще, Югославія впала під вагою місцевих націоналізмів і амбіцій, в тому числі і сербської, хоча і решти учасників не можна ні в якому разі скидати з рахунків. Недолік Гааги не в тому, що посадили не тих, а в тому, що сидять далеко не всі. Це проблема. Але робити з одного боку кривавого міжетнічного конфлікту святих так само безглуздо, як і намагатися замазати її в кольори абсолютних чортів. Різали все і всіх.

Відповіді ж, як припинити конфлікт, зупинити різанину, якщо мирне тиск не спрацьовує, а пропозицію про введення миротворців відкидається — так ніхто дати не може. Тим більше в ситуації, коли три чверті населення бунтівної провінції складає народ з іншою мовою, іншою релігією та іншою культурою. Коли говорять гармати, ситуація вже програна. А вирішувати її треба було раніше, явно не руками націоналістично налаштованого Мілошевича, і явно не урізає повноваження автономії. Вирішувати, коли почалися перші конфлікти в 70-х роках.

Тепер же, після Криму, Абхазії та Осетії і всіх слів про «прямому волевиявленні проживає на території народу» вся косівська російська риторика взагалі виглядає сумно. Апеляції до того, що Косово — чиясь споконвічна земля, до речі, не несуть особливого сенсу. За багатовікову балканську історію на кожну територію там може претендувати на десятки народів, і кожен з цих народів обов’язково пред’явить тома з доказами.

Єдиний спосіб вирішити проблеми Балкан — виготовити ще кілька балканських півостровів, на одному розселити суцільно сербів, на іншому хорватів, третій залишити боснякам і албанцям, і то не факт, що це спрацює.

Висновок один. Не лізти, забути, уникати безглуздих і вічних суперечок південних слов’ян між собою. Торгувати з ними, їздити в гості, пити ракію разом. Але не воювати ні з ними, ні за них, і взагалі ні за кого, крім самих себе.