Колишня соратниця Вілкула звинуватила його в сексуальних домаганнях і вживанні наркотиків

Колишня керівниця дніпровського «Оппоблока» Світлана Єпіфанцева звинуватила кандидата в президенти Олександра Вілкула, свого колишнього соратника, в сексуальних домаганнях, наркоманії та подружніх зрадах.

Вообщем то, хотіла написати пост.

Оксани муравйови, аля , однокласниці Вілкула.,( цей дуро*б зрозумів, що вона Гончаренко), до речі, підводник з тебе ірже… каже , що знову пи*дять гроші у вілкула))), ну то ваші проблеми,соррі Наташа. (…) Худоба ти , саню, дрібний, нюхающий кокаїн…Ти мене домагався є відео потрібно??», — написала Світлана Єпіфанцева на своїй сторінці в Facebook.

Про це вона написала відразу кілька постів на своїй сторінці в Facebook. Єпіфанцева пише, що Вілкул неодноразово зраджував своїй дружині Олені, а колись домагався і саму Світлану. Вона також пообіцяла надати докази аморальної поведінки Олександра Вілкула, але через деякий час Світлана Єпіфанцева видалила свій пост — ймовірно через погрози на свою адресу. Спроби уточнити інформацію також успіхом не увінчалися — Єпіфанцева обмежила кількість людей, які можуть їй дзвонити.

Мені боятися нічого, але я розумію, що Вілкул, головне зло, яке знає, що у мене є купа лайна на нього

У коментарях під постом люди підтримали Епифанцеву.

Світла, не переживайте то витрати деяких панів! Треба буде допоможемо!! З повагою!, — написав Микола Іванов.

Хтось обіцяв допомогти, а хтось пропонував діяти на випередження.

Свавілля зашкалює. Подавляться виродки своїм лайном. Не закривайтеся,Світлана. У Вас є друзі,які допоможуть. Думаю, що віяння не тільки з боку Вілкула