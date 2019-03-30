СБУ та КОРД затримали Вано Надірадзе

Служба безпеки України встановила місцезнаходження громадянина Грузії Вано Надірадзе, який був оголошений у розшук органами Національної поліції України та незаконно проник в Україну з території Молдови.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Яке ж було здивування правоохоронців, коли сьогодні вранці під час спільної зі спецпідрозділом НПУ «Корд» операції у затриманого «патріота України» Ст. Надірадзе на телефоні виявилася листування з агентом російських спецслужб М. Дульским, в якій останній координує з затриманим дії і обговорює можливий розвиток політичної ситуації в Україні», — йдеться в повідомленні.

17 листопада 2017 року в Києві затримали громадянина Грузії Вано Надірадзе. Варто зазначити, що в червні 2015 року Надірадзе був нагороджений недержавної нагородою Народний Герой України за участь в АТО. Також у червні 2017 року Надірадзе вже затримували для депортації, але тоді через суспільний резонанс і протесту низки активістів відпустили.

Позафракційний нардеп Юрій Дерев’янко розповів, що добровольця та ще трьох громадян Грузії привезли в аеропорт «Київ» збираються депортувати з України. Четверо з них, за даними Дерев’янко, — Надірадзе, який воював в зоні АТО, оператор Тамаз Шавшишвили, інструктор Нацгвардії Мамука Абашидзе і колишній охоронець екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі Зураб Цинцадзе.

Пізніше Дерев’янко повідомив, що літак з затриманими в Грузії не приземлявся. З’ясувалося, що вони були доставлені на батьківщину поромом.

У грудні 2017-го правоохоронці затримали невідомого, який намагався незаконно потрапити в Україну з території Молдови. Ним виявився Вано Надірадзе.