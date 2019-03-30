Навіщо член одіозною ОЗУ Ігор Учитель розгойдує Аркадію?

Будівельний ринок Одеси можна умовно поділити на дві частини: на одній шальці терезів – великі забудовники, так би мовити, «з ім’ям», на іншій чаші – незліченну кількість будівельних бульбашок, які беруться за реалізацію одиничних сумнівних проектів і досить часто не доводять розпочате до логічного кінця. У всіх одеситів на слуху такі довгобуди як «Набережний квартал», «Золотий берег», «Камелот» і т. д.

Але є й ще кілька будівельних компаній, про які варто згадати окремо – і не тільки про них самих, але і про людей, які за нею стоять. Мова йде про забудовників «Мегалайн» і «Рів’єра Девелопмент», основним бенефіціаром яких виступає одіозний бізнесмен Ігор Учитель. В даному випадку фінансові схеми тісно переплітаються з політичними амбіціями Ігоря Леонідовича, який зробив ставку» на перемогу Юлії Тимошенко. Дані амбіції проявляються в спробах дестабілізації ситуації в місті за допомогою конфлікту з місцевими жителями на Гагарінському плато. Втім, про все по порядку.

Будівельні компанії Вчителі намагаються позиціонувати себе в Одесі респектабельними девелоперами. На перший погляд все дійсно виглядає пристойно і «по-багатому»: споруджувані об’єкти знаходяться або в безпосередній близькості до моря, або в самому центрі Одеси, а PR-супровід цих об’єктів носить масштабний характер – грошей на рекламу не шкодують.

Тому, наприклад, закордонний інвестор, який далекий від міської та всеукраїнської «політичної кухні» дійсно може зробити висновок, що має справу з великим інвестором. Але в цьому і полягає основна небезпека ситуації: адже далеко не всі (навіть в Одесі) знають, що за зовнішньою красивою картинкою ховається «фальшиве дно», а фінансові проблеми компаній наростають, наче сніжний ком. Іншими словами, ми маємо справу з великим будівельним міхуром, який може лопнути в будь-який момент, коли кількість накопичених проблем досягне своєї критичної точки.

Примітно, що мова не йде про класичну шахрайською схемою будівельних махінацій, коли гроші інвесторів просто присвоюються аферистами. Проблеми Ігоря Вчителя і афільованих з ним структур мають більш глибокий і масштабний характер. Наприклад, при будівництві «Чорноморської Рів’єри» виникла необхідність проведення масштабних берегоукріплювальних робіт, вартість яких зростала мало не щомісяця. В результаті, економіка проекту недораховується близько 40 мільйонів доларів, тим більше на тлі низького попиту на збудоване житло. Побудовані «коробки» стоять напівпорожніми по безлічі причин – низька якість матеріалів, високі комунальні платежі, відсутність інфраструктури, віддаленість від міста – це далеко не повний перелік мінусів даного об’єкта. Слабкі місця видно неозброєним оком, навіть не будучи фахівцем у будівельній сфері можна виявити істотні недоліки побудованих будинків.

Крім того, з «Рів’єрою» пов’язаний ще один скандал, вже кримінального характеру. Мова йде про ухилення від сплати податків більш ніж на 13 мільйонів гривень – за даним фактом у минулому році було відкрито кримінальне провадження за статтею 212 Кримінального кодексу. За версією податківців, ТОВ «Блек Сі Рів’єра» провела низку фіктивних угод, в результаті яких бюджет недоотримав мільйони гривень. Фірма-заснувала ТОВ «Блек Сі Рів’єра» у свою чергу також належить Михайлу Партикевичу, а серед співзасновників є Ігор Учитель і Ігор Буркінський.

Ще один одіозний об’єкт Ігоря Вчителя і його підопічного Михайла Партикевича називається «Вежа Чкалова». Він також був зданий в експлуатацію зі значно затримкою – інвестори близько трьох років чекали свої квартири, і в підсумку отримали «сирий» будинок, з численними недоробками – починаючи від сходових прольотів, закінчуючи зовнішньою обробкою будівлі. Також об’єкт має ряд проблем – і в плані документації, і в плані надійності. Нагадаю, що проти будівництва 15-поверхового гіганта в самому серці Одеси, на Великій Арнаутській 23/1, спочатку виступали не тільки активісти і прості одесити, але і багато чиновників, які називали проект не інакше як «архітектурним злочином». На стадії проектування цього будинку члени містобудівної ради Одеси відправили на доопрацювання містобудівний розрахунок, а Міністерство культури звинуватило забудовників в тому, що ті підробили документи, згідно з якими Мінкульт нібито дозволив здійснення цього проекту.

Кияни навіть звернулося з відповідними заявами у правоохоронні органи, однак результати цього розслідування досі невідомі. У підсумку, висотку почали розбудовувати без жодних дозволів і всупереч попередженням фахівців, які в унісон твердили: зводити таке будівля на території підземного озера, оточеного тунелями катакомб просто небезпечно. Одеса знаходиться в безпосередній близькості від сейсмонебезпечній зони Вранча, тому будь-яке більш-менш масштабний землетрус може в даному випадку обернутися трагічними наслідками.

Тягнеться Шлейф скандалів і за іншим об’єктом, до якого причетний Ігор Учитель. Мова йде про висотці «Гагарін Плаза», яка ледь не згоріла в 2015 році. Масштабна пожежа сколихнула всю Одесу, так як в місті вперше горів за місцевими мірками хмарочос. Згідно з висновками ДСНС, пожежа сталася з вини забудовників. Справа в тому, що для облицювання будівлі ними використовувалися алюмінієві панелі «Алюкабонд», а також легкозаймистий утеплювач з скловати. Тоді як для утеплення будинків, висота яких перевищує 26,5 м, передбачено використання лише утеплювачів з маркою «НГ» — негорючий. В результаті спалаху, утеплювач і панелі потекли вниз, стрімко поширюючи осередок, який, у підсумку, досяг площі тисячі квадратних метрів. Якщо на той час був би заселений, жертвами злочинної недбалості стали десятки людей. До речі, цей будинок інвестори чекали не рік і не два – а цілих 10 років. Але і за цей термін забудовник не зміг довести «до розуму» висотний будинок: люди отримали квартири з численними недоробками.

І ось, після трьох невдалих проектів, «Мегалайн» береться за масштабне будівництво ще одного об’єкта, навколо якого вже майже рік не вщухають скандали. І це при тому, що даний об’єкт існує поки що лише на папері. Мова йде про проект «Unity Towers» на Гагарінському плато 5, де розгорнулася справжня війна між місцевими жителями і представниками забудовника. Про це будівництві варто розповісти окремо, так як ситуація, що склалася, має і політичний підтекст. Мабуть, це перший в Одесі випадок, коли одесити виходять на акції протесту не з-за замороженого довгобуду (тобто припинення будівництва житлового будинку), а навпаки – з-за спроб початку будівництва будинків. Протягом багатьох місяців жителі Гагарінського плато «воюють» з Мегалайном, блокуючи заїзд будівельної техніки, перекриваючи дороги та влаштовуючи мітинги перед мерією.

Справа в тому, що на цій території спочатку планували будувати соціальні об’єкти (дитячий садок, школу, невеликий стадіон), але замість цього Ігор Учитель вирішив звести на цьому клаптику землі п’ять багатоповерхових будинків, переступивши тим самим через права громади і всі державні норми будівництва. Після численних протестів і мітингів, мер Одеси пообіцяв місцевим жителям ініціювати розрив договору оренди з забудовником. Незважаючи на такі перспективи, квартири ще не побудованого житлового комплексу вже є в продажу, з відповідною рекламною підтримкою. Більш того, не так давно засновники компаній «Рів’єра Девелопмент» і «Мегалайн» отримали «легкодоступну» нагороду «Народне визнання» за «кращий інноваційний проект року». Безпосередньо отримував нагороду Дмитро Ковбасюк, який є юристом проекту «Рів’єра» і офіційним помічником Ігоря Вчителя. На думку журі, ЖК «Unity Towers» є об’єктом міжнародного рівня з розвиненою інфраструктури. Така оцінка виглядає досить комічно, якщо врахувати той факт, що даний житловий комплекс існує лише у вигляді картинок комп’ютерної візуалізації, а його будівництво в принципі знаходиться під великим питанням, у світлі останніх заяв мера Одеси.

Незважаючи на таку позицію міської влади, представники забудовника продовжують «розгойдувати човен» в місті, використовуючи цей конфлікт в політичних цілях. За дивним збігом обставин, черговий виток протистояння було спровоковано невідомими титушками напередодні президентських виборів. Кому-то в місті необхідно показати, що влада не справляється з ситуацією і не тримає руку на пульсі подій. Втім, з огляду на політичні уподобання Ігоря Вчителя, такий сценарій має певну логіку. За наявною інформацією, він підтримує дружні стосунки з родиною Юлії Тимошенко, яка, як відомо, є одним з фаворитів президентської гонки. Зробивши таким чином свою «ставку» у великій політичній грі, Вчитель сподівається вирішити існуючі проблеми вже після весняних виборів – природно, за умови, що «ставка зіграє», і главою держави стане Тимошенко. Іншими словами, жителі Гагарінського плато і інвестори ЖК «Unity Towers» стали заручниками складної ситуації, яка апріорі не може завершитися якимось компромісом.

На наш погляд, потенційний інвестор повинен володіти вичерпною інформацією про компанію, якій довіряє свої кошти. Неповна інформаційна картина знижує можливість об’єктивно оцінити можливі ризики. Резюмуючи все вищесказане можна дійти невтішного висновку, що афілійовані з Ігорем Вчителем компанії володіють своєрідною «токсичність». Політичні скандали, кримінальні справи, мільйонні борги і протистояння з місцевими жителями – ось що ховається за красивою рекламою «респектабельних девелоперів». І якщо цей «міхур» лопне, це вкрай негативно позначиться на всьому будівельному бізнесі Одеси, так як гучний скандал істотно знизить інвестиційну привабливість міста. Тому склалася ситуація виходить за рамки взаємин «забудовник-клієнт»: це потенційна проблема всього міста.