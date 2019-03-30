У Львові в будинку знайшли двох вбитих жінок

У Львові в приватному житловому будинку виявлені тіла матері і дочки з ознаками насильницької смерті.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на Головне управління Нацполиции у Львівській області, в поліцію надійшло повідомлення від чоловіка про те, що протягом тривалого часу він не може вийти на зв’язок зі своїми родичками.

До будинку, де мешкали жінки, виїхала поліція. Там вони виявили тіла двох львів’янок 62 і 82 років зі слідами насильницької смерті.

За фактом вбивства порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Якщо поліція знайде зловмисника, йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

УНІАН з посиланням на власне джерело повідомило, що, за попередніми висновками експертів, тіла жінок пролежали в будинку близько двох тижнів і вже почали розкладатися.