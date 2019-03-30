Швидкість світла своїми очима: вчені показали, як це виглядає

Вчені зловили світло на швидкості 10 мільярдів кадрів.

Ось як насправді виглядає швидкість світла. Про це пише «facenews».

Швидкість світла в сповільненій зйомці виглядає немов кадри з науково-фантастичного фільму. Як відомо, швидкість світла становить майже 300 тисяч км/с – це просто неймовірно швидко.

На це питання вирішили відповісти блогери з YouTube і спеціально зняли на цю тему епізод свого серіалу.

Щоб наочно показати, наскільки швидко рухаються фотони, хлопці поїхали в Каліфорнійський технологічний інститут з відеокамерою, здатною знімати зі швидкістю 10 трильйонів кадрів в секунду – іншими словами, досить швидко, щоб зафіксувати рух світла.

У першому експерименті пучок фотонів за допомогою лазера запустили крізь пляшку з водою. Розсіюючись в рідині, проходження квантів світла нагадувало політ примари.

У другому експерименті фотон зловили в спеціальну «пастку» – світловідбиваючу середу. Фотон легко може туди потрапити, але не може вилетіти, постійно відштовхуючись від стінок пастки. Потім демонструвалося освітлення фігурок, зйомка фотонів в цьому випадку проводилася зі швидкістю 500 мільйонів кадрів на секунду.

Нагадаємо, що експеримент НАСА тривав один рік, завершився. Група з шести вчених жила і працювала на Гаваях в умовах, в яких люди, за очікуванням вчених, будуть жити на Марсі.

Шість чоловік жили в дуже невеликому куполообразном будові без свіжого повітря, свіжої їжі і можливості як-небудь усамітнитися. З продуктів харчування у них були в основному консерви.

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Технології

Учасники експерименту могли виходити на вулицю тільки у спеціальних костюмах. Вчені вважають, що приблизно так будуть жити астронавти, які полетять на Марс. Вчені намагалися зрозуміти, як людина відчуває себе в подібних умовах. Після експеременту учасники хочуть поїсти свіжої їжі і скупатися в океані. В експерименті брали участь французький астробіолог, німецький фізик і чотири американця — пілот, архітектор, журналіст і агроном.

Найдовшу симуляцію умов проживання на Марсі провели в Росії в рамках проекту «Марс-500». Шість чоловік провели в ізоляції 520 днів з червня 2010 року по листопад 2011 року.

Нагадаємо, що вчені назвали найбільш «кризовий» вік для почуття самотності і депресії.

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