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Болгарія не дозволила НАТО відкривати військово-морські бази на своїй території

30.03.2019

Болгария не разрешила НАТО открывать военно-морские базы на своей территорииКраїна заявила про лояльність щодо НАТО.

Болгарія вирішила не відкривати військово-морські бази НАТО на своїй території. З такою заявою виступив віце-прем’єр і міністр оборони країни Красимір Каракачанов.

За його словами, інформацію про можливе розміщення нових баз альянсу на території Болгарії поширюють сайти, які спеціалізуються на фейкових новинах.

Уряд країни не отримувало пропозицій по відкриттю додаткових баз. Каракачанов заявив, що подібні новини є частиною гібридної світової війни.

Також віце-прем’єр зазначив, що Болгарія – лояльний партнер НАТО.

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