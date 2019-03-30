В Естонії президент зробила марш-кидок 30 кілометрів

Марш зайняв більше чотирьох годин.



30-кілометровий марш-кидок разом ветеранами Сил оборони Естонії, військовослужбовцями Естонії, НАТО і силовиками вчинила президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Політик написала, що марш по Центральному полігону з 15-кілограмової навантаженням дався їй нелегко, зайняв більше чотирьох годин, але для першого разу це дуже хороший результат.

Акція «Скаутський марш-кидок» приурочена до 15-річчя приєднання Естонії до НАТО. У ній брали участь 1,3 тисячі осіб. Силовики мали при собі табельну зброю та обтяження 10 кілограмів, цивільні – рюкзаки терезів на 15 кілограмів.

Кальюлайд відрізняється хорошою спортивною підготовкою. У минулому році вона пробігла 30 кілометрів на лижному марафоні за 2 години 13 хвилин, 42,2 кілометра на Нью-Йоркському марафоні за 4 години 2 хвилини.