Варто прислухатися до застереження Вакарчука не голосувати за проросійського гумориста, – експерт

Коли лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, будучи фактично совістю нації, застерігає від голосування за проросійського гумориста, то до його думки варто прислухатися. Про це у коментарі повідомив політичний експерт Олексій Голобуцький.

«Сьогодні день тиші, бо без прізвищ – але на емоціях. Є таке поняття – «совість нації». У різні часи В різних країнах так називали дуже різних людей. Причому, це рідко бували політики – частіше діячі мистецтв, культури, науки. Які як раз намагаються дистанціюватися від конкретних політичних сил і течій, знаходяться «над сутичкою», залишаючись при цьому моральними орієнтирами для всього народу», – зазначив Голобуцький.

Він упевнений, що зараз в Україні під визначення «совість нації» найкраще підходить Святослав Вакарчук.

«Він він заслужив загальну повагу не тільки своєю творчістю (яке, звичайно, теж складно переоцінити в контексті формування нації і виховання патріотизму). Але і своєю активною громадянською позицією, волонтерської і меценатською діяльністю», – заявив експерт.

Політолог також перерахував приклади такої діяльності Вакарчука, серед яких – його активна підтримка Помаранчевої революції і Революції гідності, передача грошей від продажу своєї музики на потреби фронту, благодійні концерти на користь сімей загиблих захисників України.

На думку Голобуцького, дуже важливо, що Святослав Вакарчук і на нинішніх виборах утримався від підтримки якогось кандидата.

«На нинішніх виборах Вакарчук, як і належить совісті нації, знаходиться «над сутичкою». І мені дуже імпонує той факт, що він не нав’язує нам якогось одного «хорошого» кандидата, хоча, безумовно, у нього є свої фаворити», – повідомив експерт.

При цьому він упевнений, що не менш важливий той факт, що музикант застерігає проти голосування за одного конкретного небезпечного претендента на президентство.

«Застерігає саме тому, що розуміє – в обранні «гумориста» з чіткою проросійської і антиукраїнською позицією таїться небезпека для самого існування України. І тут вже не можна залишатися осторонь – треба встати і висловити свою позицію. Святослав Вакарчук свою позицію позначив чітко. І запущений їм флешмоб #ГолосуйНепоПриколу підхопили тисячі українців – як відомих, так і самих звичайних» – констатував Олексій Голобуцький.