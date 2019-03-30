Зе-прокурор Кулик

Запеклість передвиборної боротьби можна виміряти, в першу чергу, кількістю скандалів і вкидання компромату на ключових кандидатів.

У лютому і березні напередодні президентських виборів Україна побачила й почула чимало брудних подробиць про ключових політичних гравців, які претендують на найвищу посаду в державі. Втім, загальновідомо, що найкраще запам’ятовується останнє сказане слово. І це слово, схоже, взяв олігарх Ігор Коломойський – прямо з Ізраїлю, де він зараз проживає. Займаючись, в основному, тим, що заперечує свою участь у проекті «Зе-президент».

Також стало відомо, що підозри підписав заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Костянтин Кулик – напевно, одна з найбільш одіозних особистостей у прокурорському середовищі. Він є членом слідчої групи у справі Курченко. З’ясувалося, що про дії Кулика керівництво Генпрокуратури просто не знало і відреагувало вже за фактом події. Групою прокурорів у справі Курченко керував заступник генпрокурора Євген Єнін, і Кулик свої дії з ним не погоджував.

Між тим, у ЗМІ з’явилась інформація про те, що 13-17 березня Кулик побував в Ізраїлі, повідомивши керівництву ГПУ, що причина візиту — лікування доньки. Саме тоді Кулик зустрічався з проживаючим в Ізраїлі Коломойським.

Сам Коломойський факт зустрічі спростовує. Але про те, наскільки олігарх зацікавлений в отриманні вигоди з цієї ситуації свідчить хоча б те, яку пильну увагу Кулику за останні пару днів приділили ЗМІ з його медіа-холдингу. Зокрема, заяву прокурора було зачитано в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1». Сам Кулик у студію не прийшов.

Цікаво, що підозри вищевказаним особам Кулик не потрудився віддати особисто, як цього вимагає українське законодавство, а відразу направив, за його словами, поштою.

«Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє при обставинах, коли місце проживання особи не відомо, надсилати процесуальні документи за місцем їх реєстрації. Я скористався цим положенням КПК», — сказано в заяві Кулика. Виходить, що тривалий час розслідуючи справу Курченко і роль усіх причетних до нього осіб, прокурор так і не знайшов часу дізнатися, де живуть досить відомі в країні люди, щоб зустрітися з ними особисто.

За наявною інформацією, ніхто з фігурантів так і не отримав підозри за місцем реєстрації. Тому навіть неясно куди Кулик їх надіслав. Може на Головпоштамт, до запитання?

Як би знову новий в інформаційній порядку країни Костянтин Кулик не божився в тому, що все «просто так співпало» — його поїздка в Ізраїль, відправлення підозр поштою, прив’язка осіб з оточення Порошенка до справи Курченко за кілька днів до виборів, очевидно, що інформаційна бомба вибухнула тоді, коли було потрібно. Потрібно, насамперед, Коломойському, чий протеже має значні шанси вийти у другий тур. Навіть не розбираються в тонкощах політтехнологій людям зрозуміло, що дії прокурора Кулика були спрямовані виключно на репутаційний удар по Петру Порошенко напередодні виборів.

І в цьому контексті найбільше цікавить питання того, скільки ця спецоперація за участю високопоставленого прокурора обійшлася зацікавленим особам. Оскільки Костянтин Кулик — явно не бессеребренник і далеко не моральний авторитет.

4 липня 2016 року Солом’янський районний суд Києва тимчасово відсторонив його від посади і відпустив під особисте зобов’язання. 13 липня 2016 року Апеляційний суд відновив Кулика посади військового прокурора сил АТО. З тих пір тяглося тривалий судовий розгляд.

Недавнє рішення Конституційного суду щодо скасування статті про незаконне збагачення стало величезним подарунком для Кулика. І можна тільки уявити, наскільки важким був подарунок від Коломойського, якщо прокурор ризикнув своїм становищем в ГПУ для того, щоб завдати перед виборами удар по Порошенко.