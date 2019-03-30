Судмедексперт назвав справжню причину загибелі принцеси Діани

Працівники “швидкої” не дізналися принцесу.



Принцеса Діана померла 31 серпня 1997 року в результаті ДТП. Довгий час публікувалися різні версії, які розповідали про причини смерті королівської персони. Судмедексперт Річард Шеперд, який брав участь у розслідуванні смерті принцеси, назвав справжню причину трагічної кончини спадкоємиці престолу.

За його словами, причиною смерті стало внутрішньо кровотеча, яке лікарі не змогли діагностувати.

“Діана померла від травми, яку не надто часто отримують. Адже їй досить швидко надали допомогу і все було б добре. Вона отримала, загалом-то всього лише кілька переломів і невелику травму грудей. Коли приїхали медики, вона розмовляла і медикам здалося, що охоронець, що сидить на передньому сидінні, постраждав значно сильніше, тому в першу чергу потрібно займатися ним”, – розповідає Шеперд.

Він зазначив, що працівники “швидкої” просто не впізнали принцесу.

“Працівники “швидкої” визнали її стан стабільним. Але ніхто не знав про невеликий розрив у відні одного з її легень. Анатомія людини така, що ця ділянка схований глибоко в центральній частині грудної порожнини. Тиск у венах, зрозуміло, не таке сильне, як в артеріях. Кров витікає з них набагато повільніше, настільки повільно, що виявити проблему складно, а усунути її ще складніше. Уже в машині “швидкої допомоги” вона втратила свідомість. Вже в лікарні виявили розірвану вену і спробували її зашити. На жаль, було вже надто пізно. Вона померла через мікротравми, прихованої, непомітною мікротравми”, – додав медик.

Шеперд також прокоментував вагітність принцеси Діани, яку часто ставлять причиною уявного вбивства королівської особи.

“Це складний філософський та етичний питання. Справа в тому, що Діана зателефонувала Мохаммеду за неділю до смерті і сказала, що була вагітною. Якщо це так, то вона була вагітна два тижні, як мінімум. Так що це – ймовірна штука. Розтин нічого не виявило. Ми нічого в ній не знайшли. Та й вона сама не могла б нічого такого про себе знати”, – зазначив Шеперд.