Суд Єгипту виніс вирок десяткам терористів

Вони планували атаку на церкву.



Єгипетський суд оголосив вирок 30 терористам-смертникам, які планували напад на церкву в місті Олександрія.

Як повідомляється, прихильники терористичного угруповання “Ісламська держава” були засуджені до ув’язнення терміном від 10 років. Деякі підсудні були засуджені до довічного ув’язнення.

За даними єгипетської влади, підсудні були учасниками “Ісламської держави” і проходили навчання за межами Єгипту.

Відзначається, що терористична атака на церкву в Олександрії не відбулася, але християни, які є меншістю в місті, зіткнулися з низкою нападів в Олександрії і в інших частинах Єгипту.