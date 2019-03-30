У Росії заявили, що політв’язень Гриб припинив голодування

Український політв’язень Павло Гриб, незаконно засуджений в Росії до 6 років ув’язнена язнення, припинив голодування, яке оголосив 22 березня.

Про це повідомляє російський “Інтерфакс” з посиланням на голову Громадської спостережної комісії Ростовської області Леоніда Петрашіса. Батько Павла Гриба Ігор у коментарі Громадському сказавши, що не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. «Гриб 29 березня написавши заяву про припинення голодування. До цього керівництво СІЗО роз’ясненнями яснило йому можливі наслідки голодування.

Мабуть, за кілька днів без їжі він їх вже частково відчув», — сказавши Петрашіс. За його словами, в даний час Гриб нібито почуває себе «задовільно». Батько Гриба, на запитання, чи припинив його син голодування у російській тюрмі, сказавши: «Я чув про це… у мене немає інформації. Я виходив туди, на громадсько-наглядову комісію у Ростовській області, там немає інформації, і в МЗС немає інформації стосовно цього». Він пояснивши, що підтвердити цю інформацію чи спростувати зможе адвокат, який зможе потрапити до Павла Гриба лише у понеділок, 1 квітня.

Також Ігор Гриб заявив, що підтримає рішення сіна, якщо він дійсно припинив голодування. «Це голодування нічого йому не дасть, тільки нанесення к шкоду… Йому категорично заборонено, він просто помре», — заявив батько. За даними російської сторони, напередодні Гриба нібито возили на обстеження в лікарню і лікарі сказали, що його стан задовільний. Також у РФ заявляють, що Гриб вже приймає їжу.