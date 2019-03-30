Американка стала першим живим донором органу з ВІЛ

Перша в світі операція пройшла успішно.



25 березня в лікарні університету Джонса Хопкінса в Балтіморі, США, провели першу в світі операцію з пересадки органу від живого донора з ВІЛ-інфекцією реципієнту, у якого також є ВІЛ-інфекція.

Успішний результат

Перша в світі операція з пересадки органу від живого донора з ВІЛ-інфекцією пройшла успішно: і Ніна Мартінес, і реципієнт, якому пересадили її нирку і який побажав залишитися анонімним, в порядку.

36-річна Ніна Мартінес, консультант по громадській охороні здоров’я, заразилася ВІЛ у віці 6 тижнів в 1983 році, коли їй робили переливання крові. Це було за роки до того, як банки крові почали робити стандартні аналізи на ВІЛ. ВІЛ вражає імунну систему людини і порушує її здатність боротися із захворюваннями.

Незважаючи на її хвороба, Мартінес сильна духом.

“Я дійсно хочу, щоб люди переглянули свої погляди на те, що значить жити з ВІЛ. Якщо хтось є доказом того, що можна все життя жити з ВІЛ, то це я. Я прожила з ВІЛ вже 35 років – майже стільки, скільки триває його епідемія в США”, – сказала вона, лежачи на лікарняному ліжку через два дні після операції.

Доктор Дорри Сегев, професор Медичного факультету Університету Джонса Хопкінса і хірург, який оперував Мартінес, високо оцінив її хоробрість і сказав, що історична операція – “дійсно торжество [медичною] допомоги людям з ВІЛ та її розвитку”.

Зміна закону

До 2013 року у США ВІЛ-позитивним людям не можна було бути донорами органів. “Я бачив, як люди з ВІЛ з нашого списку на трансплантацію вмирали, і я бачив, як ми повинні були відмовлятися від кожного потенційного донора, померлого або живого, просто тому, що у них був ВІЛ”, – сказав Сегев.

Ніхто не вважав доцільною трансплантацію від донорів з ВІЛ, виходячи з двох міркувань: сам вірус може пошкодити нирку, і антиретровірусні препарати – препарати, які контролюють ВІЛ, токсичні для нирок.

“Ми повинні були показати, що деякі люди з ВІЛ можуть бути досить здоровим, щоб бути донором нирки і жити тільки з однією ниркою”, – пояснив Сегев.

За словами Мартінес, так як люди довше живуть з ВІЛ, у них частіше буває ниркова недостатність, пов’язана з високим кров’яним тиском, діабет і серцеві захворювання.

“Оскільки людей, які живуть з ВІЛ, найбільше зачіпає довжина списку очікування донорів, якщо ви живете з ВІЛ, ймовірність того, що ви помрете в очікуванні нирки, майже в два рази вище”, – сказала вона.

Прийняття Закону про справедливу політику щодо донорських органів для людей з ВІЛ (HIV Organ Policy Equity (HOPE) Act) у листопаді 2013 року дозволило провести дослідження з пересадки органів від ВІЛ-позитивних донорів на ВІЛ-позитивним реципієнтам. Закон не дає пріоритетного статусу в списку на очікування донорських органів для ВІЛ-позитивних пацієнтів, але передбачає донорський фонд спеціально для людей, які живуть з ВІЛ. Окремі штати, які прийняли закони, що обмежують донорство органів людей з ВІЛ, швидко працюють над тим, щоб привести своє законодавство у відповідність з федеральним, каже Сегев, який допомагає з редакцією Закону про справедливу політику щодо донорських органів для людей з ВІЛ.

Мартінес була незадоволена, коли цей закон прийняли, тому що вона розуміла, що він буде використовуватися переважно для того, щоб дозволити використовувати донорські органи померлих ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Саме такою була перша в світі трансплантація органу від ВІЛ-інфікованого пацієнта іншому ВІЛ-інфікованого пацієнта в лікарні Джона Хопкінса, яку здійснили в 2016 році.

Рішення Мартінес стати донором

До її власної операції в США було проведено близько 100 таких трансплантацій, але усі вони були від померлих донорів. Серія серіалу Анатомія пристрасті (grey’s Anatomy), в якій була показана вигадана трансплантація органу живого ВІЛ-інфікованого донора ВІЛ-інфікованого пацієнта, вразила уяву Мартінес.

“Я всерйоз задумалася про це, тільки коли мій друг повідомив, що йому потрібна нирка”, – говорить вона. Пошуки в інтернеті привели її до лікарні Джона Хопкінса.

“На жаль, мій друг помер”, – говорить вона. Тому її донорський орган отримав людина зі списку очікування донорської нирки лікарні Джона Хопкінса, з яким вона була незнайома.

Щоб здійснити свою мрію, Мартінес повинна була пройти ретельне обстеження.

“Ніна відповідала стандартним критеріям донора: в іншому вона була здорова, у неї не було гіпертонії, не було діабету, тому її єдиним додатковим фактором ризику для захворювання нирок був ВІЛ. І ми з’ясували, провівши наше дослідження, що це прийнятний і невеликий додатковий ризик”, – розповіла доктор Крістін Дюран, викладачка медицини та онкології, член Центру комплексного лікування раку імені Джона Хопкінса і Сідні Кіммела і фахівець групи, що спеціалізується на ВІЛ, що проводила операцію Мартінес.

За словами Мартінес, доступ до охорони здоров’я – “величезний фактор” здоров’я і довголіття. У неї 14 років не було машини, тому вона багато ходить. Вона також бере участь у марафонах некомерційного місцевого проекту, в рамках якого спортсмени-студенти навчають молодь принципам профілактики ВІЛ. “Я думала, що безпосереднє сусідство пацієнтки, тривалий час живе з ВІЛ, зі спортсменами першого дивізіону Національної асоціації студентського спорту було досить комічним”, – розповіла вона.

ВІЛ-інфекція Мартінес також під “чудовим контролем”, що вимірюється кількістю Т-клітин і невизначуваним рівнем вірусу в її крові, сказала Дюран.

За словами Сегева “принадність у тому, що сама операція була схожа на сотні інших операцій з живими донорами, які я зробив; це була просто звичайна операція з живим донором”.

В день операції Мартінес ходила по коридорах, “вже відчуваючи себе відмінно”. У реципієнта також “все відмінно. Нирка чудово працює”.

Дюран розповіла, що “з медичної точки зору реципієнт, швидше за все, додатково отримає другий штам ВІЛ від донора – те, що ми називаємо суперінфекцій ВІЛ”. Це відбувається під час усіх трансплантацій від ВІЛ-позитивного донора до ВІЛ-позитивному реципієнту.

Вона пояснила, що донор і реципієнт повинні бути сумісні щодо сприйнятливості їх штамів ВІЛ медикаментами, тому, коли реципієнт набуває новий штам ВІЛ, його режим прийому ліків все одно буде діяти. “Ми можемо, якщо нам потрібно змінити ліки реципієнта, але у нас повинен бути план для цього”, – сказала Дюран, зазначивши, що “існує більше 20 доступних ліків від ВІЛ”.

За її словами, поєднання ліків проти ВІЛ з імунодепресантами, які знижують здатність організму відторгати трансплантований орган, не повинно викликати проблем у реципієнта.

Надихнути інших

Під час свого щорічного звернення Про становище країни в лютому президент Дональд Трамп закликав до того, щоб припинити передачу ВІЛ-інфекції у США до 2030 року. Минулого тижня Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США докладно виклав ініціативу щодо скорочення нових випадків зараження ВІЛ у Сполучених Штатах не менше ніж на 90% за 10 років.

У Сполучених Штатах понад 1 мільйон чоловік живуть з ВІЛ. Для них історична операція Мартінес означає, що “з цією хворобою тепер асоціюється на один ярлик менше”, – говорить Сегев. Він додає, що чекає, що інші медичні центри в Сполучених Штатах і в усьому світі наслідуватимуть їх приклад і почнуть обстежувати донорів органів, які живуть з ВІЛ.

З того моменту, як Мартінес прийняла рішення, до кінця операції, процес донорства органу зайняв близько дев’яти місяців. Мартінес каже: “У мене дійсно сильне почуття віри в себе. І тому всякий раз, коли я приймаю незвичайні рішення, або рішення, наслідків яких я не знаю, я просто чекаю і вірю в себе, і, як правило, це мені допомагає. Деякі люди можуть назвати це впертістю”.

Мартінес сподівається, що її дар надихне інших людей, незалежно від того, є у них ВІЛ чи ні, подумати про те, щоб стати донором органу за життя.

“У нас в країні дуже серйозна нестача органів. Це справжній конкретний спосіб змінити ситуацію”, – говорить вона.