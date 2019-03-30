У Криму забили тривогу із-за серйозної проблеми

Кримчани зіткнулися з черговою проблемою через анексії півострова Росією.

У Twitter-акаунті «RoksolanaToday&Крим» був опублікований знімок із зображенням риболовецьких суден. Автор поста повідомила, що велика частина дельфінів гине від промислового рибальства біля берегів Криму, яке не забороняють маріонетки Кремля.

Також кримчанка підкреслила, що з-за дій окупантів, стрімко зникають промислові види риб.

«Всі мрет, все гине, поки Крим в чужій гавані. Велика частина дельфінів гине від промислового рибальства біля берегів Криму. Дельфіни потрапляють в трали риболовецьких суден. У місці з тим з 26 промислових видів риби у Криму залишилося шість», — йдеться в соцмережі.