«Я, Юлія Володимирівна, не можу перемогти»: виборці в «день тиші» отримали дивні sms-повідомлення

До редакції 30 березня 2019 року, за добу до голосування на виборах президента України, у «день тиші», надійшло повідомлення про те, що українці отримали смс-повідомлення нібито від кандидата в президенти Ю. Тимошенко.

У тексті йдеться: «Я, Юлія Володимирівна Тимошенко, розуміючи, що не можу перемогти, прийняла важливе рішення знятися і підтримати Олега Ляшка. З любов’ю, Юля».

При цьому неможливо визначити, з якого номера надіслано повідомлення. Відповідно, немає ні найменших підстав стверджувати, що відправлено воно командою кандидатів Тимошенко або Ляшко.

Однак і сприймати це як офіційну заяву кандидатів теж не можна. Швидше за все, мова йде про маніпуляції свідомістю: наприклад, що побачили це повідомлення люди на виборчих дільницях при ознайомленні з бюлетенями можуть подумати, що Тимошенко і справді знялася з виборів. Тоді «Ю. Тимошенко» у виборчому бюлетені буде сприйматися як однофамільниця відомого політика і за неї можуть не голосувати.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року народні депутати проголосували у першому читанні за проект Виборчого кодексу, який передбачає голосування за відкритими списками. За проект закону №3112-1 проголосувало 226 нардепів.

На розгляд Верховної Ради було подано два проекти Виборчого кодексу.

Законопроект №3112 був зареєстрований депутатом Валерієм Писаренком у вересні 2015 року і законопроект № 3112-1, поданий групою депутатів, зокрема Олександром Черненко та Леонідом Ємцем. Кожним з проектів пропонувалося три варіанти виборчих систем для виборів: пропорційна система, система єдиного непереходного голоси на виборах до районних рад, мажоритарна виборча система. При цьому перший проект не передбачає відкритих списків.

Альтернативний проект виборчого кодексу №3112-1 по завершенню голосування набрав найбільше голосів.

Вибори Президента заплановані на 31 березня 2019 року, а вибори парламенту України заплановані на осінь-2019.