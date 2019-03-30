Протоієрей РПЦ МП: «Не повинно бути такої держави як Україна в принципі»

Протоієрей Російської православної церкви Московського патріархату Всеволод Чаплін заявив, що сьогодні 30 березня відбудеться Всеросійський молебень проти переобрання Порошенка на пост Президента України.

Про це московський піп написав у своєму Твіттері. не уточнивши, де саме відбудеться цей молебень.

«Нас влаштовує будь-який, крім Порошенка. Це-відвертий ворог, а нам потрібен хтось договороздатний.» — пише Чаплін.

«Не повинно бути такої держави як Україна в принципі.Нам потрібно відокремити Новоросію-8 областей від Харкова до Одеси,включити їх до складу Росії.У 2014 році ми спробували це зробити, були близькі до успіху,але на жаль обрання Порошенка зруйнував наші плани.Тепер попытка2» — обурюється представник Московського патріархату.

«Порошенко-єдиний з кандидатів в президенти України,який відкрито плює в обличчя РПЦ,плює в обличчя Президенту Росії, плює в обличчя Російського Світу. Жодного голосу Порошенку!!!» — ппризывает Чаплін.

«На жаль,все йде до того,що пан Порошенко, який вчинив погром “Русского Мира”, який організував церковний розкол,може бути переобраний ще на 5 років.Для нас-це катастрофа. Хто завгодно,тільки не Порошенко!!!» — бідкається протоієрей.