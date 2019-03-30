Папа Римський посилив церковне законодавство про домаганнях

Понтифік зобов’язав ієрархів співпрацювати.



Папа Римський Франциск видав кілька законодавчих актів, в яких зобов’язав ієрархів Римсько-католицької церкви, службовців у Ватикані і працюють у його дипломатичних представництвах, передавати церковним слідчим всі повідомлення про сексуальне насильство з боку священиків. Тим, хто цього не зробить, загрожують штрафи і тюремні покарання.

Священики, яких звинуватили в домаганнях, будуть відсторонені від служіння на час розгляду, але до його закінчення будуть вважатися невинними. Незважаючи на те, що кількість священнослужителів і парафіян у самому Ватикані невелика, церковне керівництво розраховує, що ці постанови стануть моделлю для католицьких громад по всьому світу.

Критики закону з Асоціації жертв сексуального насильства вважають, що заходи, запропоновані Франциском, захищають ґвалтівників, а не жертв. На їхню думку, подібні справи повинні розслідуватися не церковним, а цивільним наслідком. До постанови папи вони вбачають спробу і далі тримати в таємниці факти неприпустимого сексуальної поведінки з боку священиків.

В лютого 2019 року Ватикан позбавив сану 88-річного колишнього архієпископа Вашингтона і кардинала Теодора Маккерика, якого звинувачували у сексуальних домаганнях до підлітків. Він став найбільш високопоставленим католицьким священиком сучасності, позбавленим сану.

Через кілька днів у Ватикані пройшла зустріч католицьких кліриків, присвячена захисту неповнолітніх в церкві. На ній обговорювалися сексуальні злочини духовенства щодо дітей. Зустріч тривала три дні, зібрала 190 священнослужителів з 130 країн і стала першим заходом такого роду, організованим католицькою церквою.

У березні окружний суд Мельбурна засудив до шести років в’язниці 77-річного кардинала Джорджа Пелла, визнаного винним у сексуальному насильстві над двома хлопчиками.