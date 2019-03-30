НАБУ долучило до справи матеріали розслідування журналістів про корупцію в енергетиці

Матеріали журналістського розслідування програми «Схеми» про корупцію в енергетичній сфері будуть долучені до кримінальної справи, яку розслідує НАБУ. Про це повідомляється на сторінці у Facebook бюро.

Уточнюється, що в результаті зловживань з боку посадових осіб низки обленерго державі завдано збитків на суму понад 1,2 млрд. грн.

«Двоє з фігурантів сюжету журналістів — голова правління Прат «ХК «Енергомережу» та в. а. генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» — вже мають статус підозрюваних у справах НАБУ», — сказано в заяві.

Зазначається, що перший вже знайдений компетентними органами в Німеччині. В даний час йде процедура його екстрадиції в Україну.

Нагадаємо, журналісти проекту «Схеми» розповіли про те, що перший заступник глави парламентської фракції «Блоку Петра Порошенко» Ігор Кононенко в змові з бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами і високопоставленими посадовими особами, ймовірно, причетні до виведення сотень мільйонів гривень з декількох державних енергетичних компаній. В Німеччину Генеральною прокуратурою України направлено запит на екстрадицію екс-депутата Верховної Ради від партії «Батьківщина», підприємця Дмитра Крючкова.