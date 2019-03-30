Як при “холодній війні”: Пентагон розробив нову військову стратегію

Армія відпрацьовує нову стратегію.



Армія США адаптується до нової стратегії Пентагону, відомої як “динамічне розгортання сил”. Цей підхід нагадує про часи холодної війни, коли мобілізація без попереднього повідомлення була головною особливістю військової стратегії протидії Вашингтона СРСР.

У понеділок, 11 березня, 1 500 американських військовослужбовців були оперативно перекинуті з військової бази Форт-Блісс зі штаб-квартирою в Ель-Пасо (штат Техас) в Польщу. Там вони продовжать брати участь у навчаннях до середини квітня.

“Ми будемо спостерігати цю стратегію, – ред.) на регулярній основі”, – пояснив заступник командуючого Національною гвардією армії США в Європі генерал-майор Джон Гронски. “Для будь-якого з наших супротивників в будь-якому місці (наші дії, – ред.) будуть непередбачуваними. Це піде на користь нашої національної безпеки. Ми робимо ставку на стримування і боєготовність”, – підкреслив він.

В Європі чисельність американських військовослужбовців нарощувалася з часу військового втручання Росії на сході України, пише видання. Пентагон не володіє достатніми ресурсами для протиракетної оборони в Європі, у зв’язку з цим армія повинна продемонструвати здатність оперативно перекидати через Атлантику не тільки війська, але й мінімум одну дивізію з екіпіровкою.