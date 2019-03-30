Повний обвал: Рублю не залишили жодного шансу

Курс долара наполегливо продовжуючи спроби подолати позначку у 65 рублів за USD, все ж таки зробив це. Рубль хоч і чинив опір з останніх сил, не встояв, особливо після новин про нові санкції США у зв’язку із звинуваченнями в замаху на вбивство Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Спочатку на п’ятничної торговельної сесії російська валюта навіть змогла відіграти понад 20 копійок, зміцнившись до 64,73. Євро також знизився до 72,76, але всі спроби виявилися марними. Всього за півгодини торгів курс долара злетів з 65,005 р. до 65,6625 руб. до 18:10 вечора. До кінця дня валюта трохи відскочила і торгувалася в районі 65,50 рубля за долар і 73,50 — за євро.

А адже ще два тижні тому здавалося, що рубль продовжить зміцнюватися і візьме рівень 63, а то і 62 за долар. Але зараз добре буде, якщо йому вдасться утримати хоча б ці позиції. В цьому йому можуть допомогти збільшені ціни на нафту, які майже досягли 69 доларів за барель Brent.

«У другій половині попередньої сесії рубль перейшов до висхідної корекції, істотно відскочивши від тижневих мінімумів в парі з доларом і євро. Сьогодні позитивна тенденція в російській валюті продовжилася, чому в основному сприяло активне відновлення нафтових цін, що почалося вчора після сильного провалу, — пояснив результати досанкционной частини дня експерт з фондового ринку „БКС Брокер“ Дмитро Бабін. — Розвиваються валюти у другій половині попередньої сесії також зуміли припинити сильне зниження, перейшовши до корекційним спроб, які спостерігаються і сьогодні».

Однак, як кажуть аналітики, фундаментальних причин для зміцнення рубля і без санкцій не було. Економіка країни буксує, тому залишається сподіватися на сприятливу зовнішню кон’юнктуру.

«Рубль продовжував демонструвати відносну стабільність, стримано реагуючи на негативні сигнали із зовнішніх ринків, так і на позитивні. Ймовірно, поточний курс російської валюти є досить збалансованим в плані фінансово-економічних умов і грошових потоків», — говорить Бабін.

Більш того, деякі аналітики буквально добу тому були переконані, що поки не буде серйозних зовнішніх шоків начебто жорстких санкцій проти нашої банківської системи, рубль залишиться досить стабільним, і долар навряд чи зможе подолати рівень в 65. І ось, зовнішні шоки, що називається, почалися.

«В ситуації фактичної відсутності факторів зовнішнього і внутрішнього впливу (очевидно, відсутність нетривалого, бо, приміром, день виборів на Україні вже на носі) основний тиск на нього чинять банальним чином материализуемые людські страхи», — коментував новини експерт «Міжнародного фінансового центру» Володимир Рожанковський.

Проблема в тому, що санкції слідують завжди несподівано. Вранці в п’ятницю 90% експертів говорили про те, що рубль утримається на рівні 65, а ввечері він спокійнісінько пробив цю позначку після оголошення про обмеження за Скрипалів. І передбачити, коли буде нова порція, практично неможливо. Зате гарантовано, що на російську валюту вона вплине негативно.

Крім західних обмежень, рубль може зіткнутися і з внутрішніми проблемами, викликаними політикою влади. Так, керівник аналітичного відділу «Гранд Капітал» Сергій Козловський не виключає, що ЦБ може вийти на відкритий ринок з масштабними інтервенціями, що неминуче приведе до ослаблення рубля.

«Збереження позитивного тренда на ринку нафти в сукупності зі зміною риторики Федрезерву США з приводу подальшої жорсткості грошово-кредитної політики підтримали ризик-апетит, за рахунок цього карбованець отримав підтримку.

Однак у даний момент варто орієнтуватися на можливу інтервенцію з боку російських фінансових властей. З високою ймовірністю ЦБ вийде на відкритий ринок і це чинитиме тиск на рубль. До кінця другого кварталу рубль знизиться до 66 рублів за долар США”, — такий прогноз «Гранд Капіталу».

До речі про ЦП, агентство Fitch підрахувало, що з 2013 року регулятору довелося витратити понад 70 мільярдів доларів на нормалізацію ситуації в банківському секторі та боротьбу зі слабкими і шахрайськими банками.

Правда, як пояснив «СП» доцент кафедри фондових ринків і фінансового інжинірингу факультету фінансів та банківської справи (ФФБД) РАНХиГС Сергій Хестанов, на курсі рубля це відбилося слабо, зате врятувало економіку від ще більших втрат

— Звичайно, якщо дивитися на цю суму в абсолютному вираженні, вона досить велика. Але якщо розділити її на кількість років, що минуло, і порівняти із загальним обсягом російської економіки, ця цифра виглядає досить прийнятно. Звичайно, хотілося б, щоб вона була менше, але якщо порівняти витрати і результат, ці цифри розумні. У будь-якому випадку, економічні втрати від краху банків коштували б в рази більше. Причому в рази — це означає як мінімум у декілька разів. З цієї точки зору політика ЦБ виглядає дуже правильно.

«СП»: — А ці витрати позначилися на курсі рубля?

— Майже не позначилися. Навіть сам ЦБ висловлював здивування, що не тільки курс, але і інфляція слабо відреагувала на цей процес. Були побоювання, що великі фінансові вливання можуть розігнати інфляцію, але цього не сталося. Це зайве підтвердження професіоналізму Центрального банку.

Повертаючись до курсу рубля сьогодні, аналітик FxPro Олександр Купцикевич вважає, що його ослаблення неминуче, і якщо санкційне тиск посилиться, вже у квітні ми можемо побачити курс долара по 68, а євро за 76.

— З початку року російська валюта зміцнила позиції як фортеця, всіма силами намагаючись, щоб ми якомога менше витрачали в обмін на долари і євро.

Втім, один на валютному ринку не воїн, а тому вже до середини березня сил вгризається зубами в кожен крок у рубля не залишилося. Місяць закінчується разом з надіями інвесторів: втрати в ціні особливо помітні по відношенню до долара США. Швидше за все, саме такий стан справ і буде переважати в квітні: іноземну валюту доведеться купувати дорожче.

«СП»: — тобто вже не залишилося факторів, які могли б підтримати рубль?

— Давайте розберемося, чому ж ніхто не прийшов на допомогу» рубаю. Історично, російська валюта дуже часто набирає чинності, починаючи з другої половини січня, і зупиняє свій зріст якраз у березні. Тому поточний рік вибивається з тенденції лише розмахом (рубль додав в цьому році аж на 7%), а також початковою датою: відразу після новорічних свят.

Але, так чи інакше, потенціал зростання, був вичерпаний, коли в цьому місяці пара долар/руб. опускалася нижче 64, а євро/руб. — нижче 72.50. Це були мінімальні рівні валюти до рубля з серпня липня минулого року. Тепер у російської валюти є значний простір для ослаблення. При цьому, навколо неї зберігається (і навіть наростає) ряд ризиків.

«СП»: — Які саме?

— По-перше, Банк Росії налаштовує ринки на зниження ставок, що помітно охолоджує інтерес до рубля як до доходному активу.

По-друге, на глобальних ринках зростає напруження, яке вимагає все більшої уваги регуляторів і підсилює тягу в захисні активи.

По-третє, світова економіка гальмує по всіх фронтах, що стримує зростання сировинних котирувань.

Нарешті, по-четверте, питання антиросійських санкцій рано чи пізно спливе і, як і роком раніше, це може відбутися в квітні.

У 2018 році ми бачили, наскільки різко рубль може відреагувати на санкції: тоді він втрачав аж до 10%. Подібний розмах руху здатний змусити нас платити за долар не більше 70-ти. Але навіть не припускаючи настільки різкого зльоту, USD/RUB по силам відправитися в область 68 (це +6.2% до поточного рівня 64).

Мабуть, тільки по досягненні цих відміток буде резонно говорити про те, що рубль перестав здаватися невиправдано дорогим, враховуючи перераховані ризики. До того ж, у цій області ми не раз бачили посилення покупок російської валюти, що і на цей раз зможе стримувати подальший відступ.

До речі, уповільнення світової економіки і напруженість на ринках шкодить не тільки рублю, але і євро. Тому приріст по парі EUR/RUB може виявитися не настільки значущим, обмежившись зміцненням близько 5%: не виключено, що в квітні за один євро будемо віддавати 76.