Тіла розклалися: у престижному районі Львова грабіжники зв’язали і кинули помирати двох пенсіонерок

У Львові знайшли мертвими двох пенсіонерок у приватному будинку на тихій вуличці престижного району Львова. Матері було 82 роки, дочці — 62. Обидві пов’язані. В результаті чого настала смерть — поки не ясно, тому що тіла вже неабияк розклалися і тілесні ушкодження їх вже важко розгледіти.

Про це написала у Facebook глава поліцейської комісії Національної поліції Львівської області Вікторія Балицька.

«Тільки експертиза встановить, як були вбиті ці жінки. В будинку безлад — хтось щось шукав. Пропало чи що — поки не відомо. Поліцію викликали родичі загиблих, які живуть поруч в сусідньому будинку. Вони не бачили останнім часом пенсіонерок і ті на зв’язок не виходили. От і почали турбуватися за них», — написала вона.

За її словами, загиблі були звичайними скромними пенсіонерами і жили тихо. Мати хворіла і рідко виходила з дому.