На Рівненщині щеплення вбила немовля

У Рівненській області після щеплення проти поліомієліту та гепатиту померла шестимісячна дівчинка.

Щеплення було зроблено дитині в п’ятницю, 29 березня, в одній з медичних установ міста Костопіль. Про це повідомляє «Уніан» з посиланням на відділ комунікації Головного управління Нацполиции в Рівненській області.

Ввечері стан здоров’я дитини різко погіршився. Батьки викликали бригаду «швидкої» медичної допомоги. До її приїзду немовля померло.

«За фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього, слідчі слідчого управління почали досудове розслідування за попередньої правової кваліфікації частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України», — повідомили в поліції.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої буде встановлена остаточна причина смерті. Після цього правоохоронці обіцяють прийняти відповідне процесуальне рішення. Слідчі вилучили з медустанови всі необхідні документи і встановлюють обставини трагічної події.