Як влаштована «Сітка» Порошенко в Дніпрі і яку роль в ній відіграє «Нарік»

Громадський проект «Карусель-2019», який розповідає про скупку голосів на виборах президента, опублікував схему #Сітки Петра Порошенка в Дніпрі. Розслідування розміщено на сайті проекту.

Так, за даними активістів, до #Сітці Порошенко в Дніпрі причетні депутат Верховної Ради Андрій Павелко — він курирує всю систему підкупу виборців в місті. Також засвітився у схемі його сват Олександр Петровський, відомий як кримінальний авторитет «Нарік», він відповідає за силове прикриття #Сітки в Дніпрі.

Колишній помічник нардепа Павелко Артем Атаманенко, за даними розслідування, очолює #Сітку в Шевченківському районі міста. До речі, з 2016 року він очолює Шевченківська райрада і є представником БПП. Помічницею Атаманенко є Маргарита Яворенко, яка офіційно займає посаду головного спеціаліста відділу організаційної роботи та внутрішньої політики Шевченківської районної ради. На місцевих виборах-2015 вона була кандидатом у Самарської райради від БПП, але депутатом так і не стала. Через неї розпорядження щодо реалізації підкупу виборців надходять до Юлії Малинкіній, яка очолює відділ організаційної роботи та внутрішньої політики все того ж, Шевченківської райради. Також у команді працює Руслан Добрицький — інспектор відділу у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту.

Також «Карусель-2019» стверджує, що в Новокодакском районі (до декомунізації — Ленінському) Дніпра штаб #Сітки Порошенко знаходиться за адресою проспект Нигояна, 77 — біля будівлі районної ради. Там районну «піраміду» очолює директор фірми таксі «Перший таксомоторний» Дмитро Дрюк, разом з ним у схемі підкупу виборців задіяна його дружина Катерина Скрипниченко — помічниця судді Бабушкінського райсуду Дніпра, яка зараз формально перебуває в декреті. Крім того, у розслідуванні стверджується, що кума Дрюка Катерина Глуховеря (Галайдич) є дружиною екс-керівника МВС у Дніпропетровській області, а нині голови Департаменту по боротьбі з торгівлею людьми Національної поліції України Віталія Глуховери.

Безпосередньо організацією схеми займається близький до Дрюку Андрій Пасічник. Також у команді працює Олексій Куклицкий, відомий тим, що публікував у себе на сторінці «ВКонтакте» різні «антимайданивськи» пости. Він виплачує кошти на реалізацію підкупу виборців.