З України видворили злодія в законі Валеру Кутаїського

Громадянина Грузії, відомого в кримінальних колах як Валера Кутаїський, видворили з України із забороною в’їзду в країну на 5 років.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За інформацією поліції, 40-річний «злодій в законі» з кримінальним прізвисько «Валера Кутаїський» прибув на територію України з Росії, але поза пункту державного кордону — ймовірно, з боку окупованій території з підробленими документами. Після цього він попрямував до Харкова.

Як повідомив начальник Головного управління Нацполиции в Києві Андрій Крищенко, відомо, що злодія «коронували» в 2002 році в Москві, у нього кілька судимостей за тяжкі злочини (покарання відбував у місцях позбавлення волі в Грузії). «В Україні «Валера Кутаїський» мав намір дестабілізувати ситуацію в регіонах. Також в його плани входило встановити і розширювати свій вплив на кримінальні процеси, а саме контролювати діяльність «барсеточників». Крім того, «злодій в законі» збирався займатися організацією, проведенням і безпосередньо брати участь у так званих «сходках» для вирішення питань, пов’язаних з перерозподілом сфер впливу», — сказав Крищенкко.

«Валеру Кутаїського» видворили за межі країни і заборонили в’їзд в Україну на 5 років.