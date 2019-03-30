На кону стоїть Україна – скажіть Путіну «ні»: Порошенко звернувся до українців

31 березня лінія фронту буде проходити не тільки на Донбасі, а й через кожну виборчу дільницю, зазначив глава держави.

31 березня лінія фронту буде проходити не тільки на Донбасі, а й через кожну виборчу дільницю, зазначив глава держави

Росія біситься, що її плани руйнуються, тому українці повинні відповідально підійти до голосування і не робити вибір на користь агресора. Про це він сказав під час поїздки до Львова, передає прес-служба глави держави.

“Українці повинні проголосувати так, як Кремлю менше всього хотілося б. Бо на кону стоїть Україна – майбутнє нашої нації, майбутнє нашого народу. І ми нікому і ніколи не дозволимо зірвати наші вибори”, – сказав він.

Порошенко зазначив, що 31 березня, в день виборів, лінія фронту буде проходити не тільки на Донбасі, а й через кожну виборчу дільницю. Важливо зробити вибір, який би не був на користь Кремля.

“І взявши в руки бюлетень, у мене прохання, скажіть “ні” (президента РФ Володимира) Путіна, скажіть “ні” таким, як вони. Скажіть і ставте галочку за суверенну, європейське, незалежна держава Україна. За сильну економіку і за нашу унікальну національну ідентичність. 31 березня або ми підтвердимо наш рух до Європи, або затягнуть Україну назад за волосся в імперію. Ми різні, але всі ми хочемо кращого майбутнього для нашої держави. Мова йде не про конкретну прізвища: 31 березня ми вибираємо не тільки президента, 31 березня ми вибираємо верховного головнокомандувача, 31 березня ми обираємо майбутнє нашої великої нації”, – підкреслив глава держави.

До дня голосування залишилося пару днів, запитань у людей виникає все більше повідомлень про порушення виборчого процесу з’являється все більше. Тим не менеемы дізналися, чого чекає народ від виборів президента України.

У свою чергу голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтерв’ю сайту «Сегодня» назвала головні загрози з боку Росії на виборах в Україні. За її словами, крім проблем від агресивного сусіда, «воюють» між собою і самі кандидати в президенти.