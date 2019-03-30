«Якщо буде спокійна обстановка»: Меладзе зібрався з концертами в Україну

Знаменитий російський співак грузинського походження Валерій Меладзе, який зараз знаходиться в турі по російським містам зі своїм концертом, повідомив, що у нього в планах відвідати Україну.

Про це стало відомо з Інста-сторі в записі продюсерського центру «Meladze Music».

Так, один з прихильників художник поставив питання, чи планує той свої виступи на території України. На що була відповідь: «Так, якщо буде спокійна обстановка». Судячи з опублікованому посаді, Валерій Меладзе планує відвідати нашу країну в листопаді цього року. Зокрема, 10 листопада виступить у Києві, а вже 12 – в Одесі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Москві сталася масова бійка, під час якої пролунали постріли. Інцидент почався під час виступу відомого співака Валерія Меладзе на святкуванні дня народження бізнесмена Дмитра Павлова.

